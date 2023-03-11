14 Mayıs öncesi kirli anket sezonu açıldı! 2018 seçimlerinde patlayan Piar anket firmasının son üfürme anketi!

Partilerin oy oranları her seçim dönemi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Seçime 2 ay gibi sayılı günler kala vatandaşlar da son anket sonuçlarını merak ediyor. Geçmiş seçim dönemlerinde olduğu gibi muhalefet yine kirli anket oyunları ile seçmeni etkilemeye çalışıyor.

2018'DE PATLAYAN CHP'NİN ŞİRKETİ YİNE SAHNEDE

CHP ve altılı koalisyonun fondaş medyasında açıklanan bir anket sonucu sosyal medyanın dalga konusu oldu.

2018 seçimlerindeki performansı ile tam bir "manipülasyoncu anketçi" olduğu tescillenen Piar Araştırma şirketi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 57.1, Cumhur İttifakı Adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 42.9 oy alacağını öne sürdü. Oysa aynı şirket 2018 seçimlerinde de Erdoğan'ın yüzde 39.7 oy alacağını iddia etmiş, Cumhur İttifakı seçimi yüzde 52.6 ile kazanmıştı.

FONDAŞ MERDAN GAZLIYORSA VAR BİR NUMARA!

CHP medyası uyduruk anketle geçmiş seçimlerdeki gibi algı oyununa da başladı. Tele 1 yayın yönetmeni ve Kılıçdaroğlu'nun "ateşli yandaşı" Merdan Yanardağ da anket üfürmesini, "Gerçekçi olduğunu düşündüğüm, bizim de gözlemlerimizle örtüşen ve analizlerimizle ulaştığımız sonuçları teyit eden bir kamuoyu araştırması.. Son anket! Kılıçdaroğlu arayı açıyor.. CHP birinci parti." paylaşımıyla manşetine taşıdı.

2018 SEÇİMLERİNDE DE ÜFÜRME ANKET OPERASYONU YAPTILAR

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine muhalefet medyası anket oyunlarıyla itibarını yerle bir etmişti. Halk TV ekranında yine anket manipülatörlerine "Anketlerdeki son durumu aktarıyoruz. Erdoğan hem Meclisi hem Cumhurbaşkanlığını kaybetmiştir. Muharrem İnce % 53 ile Cumhurbaşkanı olacaktır." dedirtilmişti. Ekran KJ'lerinde de "En net anket: Muharrem İnce seçilecek" gibi iddialı metinlerle algı operasyonu yapılmıştı.

ATEŞLİ BAY KEMAL YANDAŞI ANKETÇİNİN SİCİLİ

Piar şirketi sahibi Kadir Atalay da "itibarsız" ve "manipilatör" anketçilerinden biri olarak liste başında yer alıyor. Sosyal medya hesaplarında "trol" üslubuyla ve Kılıçdaroğlu için "ateşli yandaşlığı", CHP'den mi fonlanıyor sorusunu akla getiriyor. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhindeki paylaşımları da bu soruyu daha anlamlı yapıyor. İşte o paylaşımları:

PEKİ ŞAİBESİZ ANKETLERDE DURUM NE? CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYLARINDA ARTIŞ!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan asrın felaketi depremler sonrası, Türkiye'deki anket firmalarının açıkladığı son kamuoyu yoklamaları, 14 Mayıs'taki seçime 2 ay kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye halk desteğinin düşmediği aksine oylarda artış da yaşandığını gösteriyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan GENAR kamuoyu araştırma şirketi sahibi İhsan Aktaş, son anketleri paylaşarak, AK Parti ve MHP'nin oylarını canlı yayında açıklamıştı. İhsan Aktaş, son oy oranlarını, "Döviz disiplin altına alındı, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları, sosyal konut projeleri, EYT, Togg'un resmi olarak banttan inmesi gibi adımlar atıldı. Cumhur İttifakı bunların her birinden 1-2 puan oy arttırdı.Şu an 'Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sorulduğunda AK Parti yüzde 40'larda, MHP yüzde 8,5 civarında." sözleriyle duyurmuştu.

Yapılan son kamuoyu araştırması ise Optimar isimli anket firmasına ait. "Depremden sonraki süreçte parti liderlerinden hangisinin hasarın giderilmesinde daha başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?" diye sorulan katılımcıların yüzde 49.7'si Cumhurbaşkanı Erdoğan cevabını verirken, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 12.7 çıktı. Optimar anketinde "Depremde sergilediği yapıcı tutumu" nedeniyle Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 6.1 olurken, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce üçüncü sırada yer almış. Yine Optimar'ın yaptığı anket sonucuna göre, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 43.2'si Erdoğan yanıtını verdi.

HANGİ ANKET FİRMASI HANGİ PARTİYE YAKIN? 2023 SON SEÇİM ANKETLERİ NELER?

2023 seçim anket sonuçları kamuoyu araştırma şirketlerinin siyasi görüşlerine değişim gösteriyor. Son dönemde açıklanan pek çok anket sonucu özellikle muhalefet medyasında gündeme geliyor. Anketlerle seçmeni manipüle etmeye yönelik olduğu tepkileri alan ve güvenilirliği de sorgulanan anketlerde hangi parti ne kadar oy aldı?

* Aksoy Araştırma şirketi tamamen CHP'nin anket firması gibi çalışıyor. Sahibi Ertan Aksoy.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yakın. Açıkladığı anket sonuçlarında tamamen CHP ve Millet İttifakı'nın oy oranlarını yüksek gösterdiğinden 'güvenilir değil' tepkileri alıyor.

Aksoy anket firmasının açıkladığı Şubat 2023 son kamuoyu araştırması sonucu ise şöyle:

🔴AK Parti: Yüzde 32.1

🔵CHP: Yüzde 27.3

⚪️İyi Parti: Yüzde 13.6

⚫️HDP: Yüzde 12

🔶MHP: Yüzde 6.8

🔶DEVA: Yüzde 0.9

🔶SP: Yüzde 0.8

🔶GP: Yüzde 0.7

* ALF Araştırma şirketi de CHP'nin oy oranlarını hep yüksek göstermekle suçlanıyor. Sahibi Ali Süslü. Açıkladığı Şubat 2023 son hangi parti oy oranı nedir anket sonuçları ise şöyle:

🔴AK Parti: %29,5

🔵CHP: %27,8

⚪️İyi Parti: %15,7

⚫️HDP: %9,8

🔶MHP: %5,6

🔶ZP: %2,5

🔶MP: %2,2

🔶DEVA: %1,8

🔶YRP: %1,6

🔶GP: %1,5

* ORC şirketi kamuoyunda İyi Parti ile çalıştığı ve İyi Parti'nin oy oranlarını yüksek gösterdiği gerekçesiyle "güvenilir değil" tepkileri alıyor. Sahibi Mehmet Pösteki. Açıkladıkları son anket de Piar Araştıra şirketi gibi şaibeli. Bu şirket de Kılıçdaroğlu'nu yüksek gösterdi.

Şubat 2023 verileriyle açıkladıkları son anket sonuçları ise şöyle:

🔴AK Parti: Yüzde 29.1

🔵CHP: Yüzde 23.5

⚪️İYİ Parti: Yüzde 19.5

⚫️HDP: Yüzde 8.1

🔶MHP: Yüzde 5.4

🔶Gelecek Partisi: Yüzde 2.5

🔶DEVA Partisi: Yüzde 2.3

🔶Zafer Partisi: Yüzde 2

🔶Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1.8

🔶Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1.5

🔶Memleket Partisi: Yüzde 1.3

🔶Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1



📌AVRASYA sahibi Kemal Özkiraz CHP'ye çalışıyor, CHP'yi yüksek gösteriyor.

📌BULGU Araştırma sahibi Semih Turan, CHP'ye çalışıyor, bu partinin oylarını yüksek gösteriyor. Çıktığı KRT kanalında sürekli CHP'yi savunuyor.

📌BUPAR sahibi Erdal Akaltun, CHP'ye çalışıyor, CHP oylarını yüksek gösteriyor.

📌İstanbul Ekonomi Araştırma sahibi Can Selçuki, CHP ile çalışıyor.

📌Polimetre sahibi Mehmet Günal Ölçer, CHP ile çalıştığı iddia ediliyor.

📌Yöneylem sahibi Derya Kömürcü, CHP eksenli çalışıyor.

📌Artıbir sahibi Hüseyin Çalışkaner CHP ve Kılıçdaroğlu için çalışıyor.

📌MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat, altılı masayı yüksek çıkarıyor.

📌 MetroPOLL sahibi Özer Sencar. Millet ittifakı oylarını yüksek çıkarıyor.

📌Panorama şirketi sahipleri Osman Sert, Hatem Ete. Araştırmalarında Millet İttifakı yüzdesini yüksek çıkarıyor, özellikle de Ahmet Davutoğlu'nun başındaki Gelecek Partisi ile organik bağları bulunuyor.

📌Orthus şirketi sahibi Sinan Aydın, muhalif oyları ve DEVA'yı yüksek çıkarıyor.

📌AREA şirketi Murat Karan, altılı masa üyesi Demokrat Parti ile çalışıyor.

📌Sosyo Politik şirketi ortakları Sabri Kılıç, Yüksel Genç HDP için çalışıyor.

📌TEAM şirketi sahibi Ulaş Tol, 6'lı masa oylarını hep yüksek gösteriyor.

İYİ PARTİ'YE ÇALIŞAN ANKET FİRMALARI HANGİLERİ?

📌KONDA Araştırma şirketi ve sahibi Bekir Ağırdır, tamamen altılı masa olarak bilinen Millet İttifakı'nı destekliyor.

📌ORC sahibi Mehmet Pösteki, İYİ Parti ile çalışıyor, İYİP oylarını ortalama üzerinde çıkardığı iddia ediliyor.

📌PİAR Araştırma sahibi Kadir Atalay, araştırmalarında İYİP yüksek çıkıyor.