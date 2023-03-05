CHP, İYİ Parti ve TMMOB vatandaşı çürük evlere böyle mahkum ediyor! Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüme 16 dava
Beklenen Marmara depreminden en çok etkilenen il olacak İstanbul'da yapılan birçok kentsel dönüşüm projesine takoz olan CHP'nin organize ettiği İYİ Parti ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Şehir Planlama Odasıyla beraber, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına 5'i Sarıgöl Mahallesi olmak üzere toplamda 16 dava açtığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yurdun birçok noktasındaki kentsel dönüşümleri engellemek için açtığı gibi Gaziosmanpaşa ilçesinde riskli alan ilan edilen bölgelerin kentsel dönüşümüne de 9 ayrı dava açtığı ortaya çıktı.
Bunlardan 4'ü Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde 2018 yılında başlatılan kentsel dönüşüm çalışması olduğu öğrenildi.
Sarıgöl Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün durması için bir dava da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası açtı.
İBB'DE CHP VE İYİ PARTİ GRUBU DA KENTSEL DÖNÜŞÜME MUHALEFET ETTİ
Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşümün görüşüldüğü 16 Şubat 2018 ve 13 Haziran 2018 tarihli İBB oturumlarında İBB CHP Grubu, kentsel dönüşüme onay veren karara muhalefet etti.
13 Haziran 2018'de CHP Grubu ve İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Affan Mahmut Keçeci, kentsel dönüşüme karşı çıktı ve muhalefet etti. Karar oy çokluğuyla alındı.