İşte millete bedel ödetenler! Takvim.com.tr kentsel dönüşüm dosyasını açıyor! Başkan Erdoğan ne dedi? CHP, İYİ Parti ve muhalefet nasıl karşı çıktı?

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından o bölüm

Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte bunun gayreti içindeyiz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmekte inşallah bizlere nasip olacaktır. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin, deprem gerçeğini herkese, hepimize, tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah deprem tüm illeri, ilçeleri, köyleriyle ayağa kaldırırken, ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden, belalardan, kazalardan korusun. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin diyorum. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Bu temenniyle baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.