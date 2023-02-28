İşte millete bedel ödetenler! Takvim.com.tr kentsel dönüşüm dosyasını açıyor! Başkan Erdoğan ne dedi? CHP, İYİ Parti ve muhalefet nasıl karşı çıktı?
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş Elbistan'da depremzedelerle bir araya gelerek bölgedeki çalışmaları da inceledi. Erdoğan konuşmasında kentsel dönüşüm süreciyle ilgili de önemki açıklamalarda bulundu. "Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok" diyen Başkan Erdoğan, "İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanarak kentsel dönüşüm sürecine takoz olan başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere ve diğer muhaliflere de tepki gösterdi. Peki millete bedel ödetenler kim? Başkan Erdoğan bugüne kadar kentsel dönüşümle ilgili neler dedi, muhalefet ne yaptı? Takvim.com.tr kentsel dönüşüm dosyasını açıyor...
Türkiye bir yandan 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta yaşanan çifte deprem sonrası bölgedeki yaraları sarmaya çalışırken, diğer yandan da yıkılan ve ağır hasarlı konutlar yerine yeni konutların inşa sürecini devam ettiriyor. Deprem sonrası Türkiye genelinde "kentsel dönüşüm" çalışmaları yeniden gündem olurken, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalif kesimin süreci durdurma ve yavaşlatma çabaları da tek tek ifşa oldu.
"KİMSENİN MİLLETİMİZE BEDEL ÖDETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'a yaptığı ziyaret sırasında "kentsel dönüşüm" süreciyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok" derken, sözlerini "İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde sürdürdü.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından o bölüm
Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte bunun gayreti içindeyiz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmekte inşallah bizlere nasip olacaktır. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin, deprem gerçeğini herkese, hepimize, tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah deprem tüm illeri, ilçeleri, köyleriyle ayağa kaldırırken, ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden, belalardan, kazalardan korusun. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin diyorum. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Bu temenniyle baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.