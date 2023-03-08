CHP'li İBB'nin İstanbul'a acı faturası! Kentsel dönüşüm projelerinin iptali için açılan 1537 davada çoğunluk CHP ve İBB’ye ait





Asrın en büyük depremlerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan hiçbir binada hasar olmazken, özellikle riskli alan ilan edilmesine rağmen, muhalefet tarafından açılan davalar ve provokatif söylemlerle halkın galeyana getirilmesi sonrasında mahkeme tarafından iptal ettirilen alanlardaki büyük yıkım sonrası beklenen büyük İstanbul depreminde yapı stoğunun durumu tekrar gündeme geldi.

ESENLER BELEDİYESİ'NE 9 AYRI DAVA AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetiminin CHP tarafından yönetilmeye başlamasının ardından 60 bin konutla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiren Esenler Belediyesi'ne kentsel dönüşümü engellemek için 9 ayrı dava açılmasının ardından CHP'nin Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler ve Üsküdar gibi ilçelerde de yapılan kentsel dönüşümleri engellemek amacıyla mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.