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    • 08.03.2023 23:37
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    • 08.03.2023 23:45
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    CHP'li İBB'nin İstanbul'a acı faturası! Kentsel dönüşüm projelerinin iptali için açılan 1537 davada çoğunluk CHP ve İBB’ye ait

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul’daki kentsel dönüşüme ve dönüşümü engellemek için CHP’nin açtığı davalara ilişkin açıklama yaptı. Göksu yaptığı açıklamada, “İstanbul’da 220 tane riskli ve rezerv alan var. İstanbul’daki bu riskli ve rezerv alana açılan dava bin 537. Bunlar iptal ve durdurulması için açılan davalar. Bu davaların büyük bölümünü CHP, Şehir Plancıları Odası ve İBB açtı” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Takoz siyasetinin İstanbul’a acı faturası

    Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın en büyük deprem afetinden sonra gözler İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine çevrildi.



    Asrın en büyük depremlerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan hiçbir binada hasar olmazken, özellikle riskli alan ilan edilmesine rağmen, muhalefet tarafından açılan davalar ve provokatif söylemlerle halkın galeyana getirilmesi sonrasında mahkeme tarafından iptal ettirilen alanlardaki büyük yıkım sonrası beklenen büyük İstanbul depreminde yapı stoğunun durumu tekrar gündeme geldi.

    ESENLER BELEDİYESİ'NE 9 AYRI DAVA AÇILDI
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetiminin CHP tarafından yönetilmeye başlamasının ardından 60 bin konutla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiren Esenler Belediyesi'ne kentsel dönüşümü engellemek için 9 ayrı dava açılmasının ardından CHP'nin Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler ve Üsküdar gibi ilçelerde de yapılan kentsel dönüşümleri engellemek amacıyla mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.



    'PLAN İPTALLERİ İÇİN İBB DE DAVA AÇANLAR ARASINDA'

    Deprem sonrasında kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP'nin ve İBB yönetiminin vatandaşın canını hiçe sayarak kentsel dönüşüm projelerini engellemek amacıyla açtığı davalara değindi. Göksu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 220 tane riski ve rezerv alan var. Şu anda İstanbul'da bu riskli ve rezerv alana açılan dava sayısı bin 537, planların iptali ve projelerin durdurulması amacıyla açılan davalar. Riskli ve rezerv alan. Yani riskli alanların dönüştürülmesi ve rezerv alanlarına yeni konutların yapılması. Bunlara ilişkin bin 537 tane dava açılmış. Bu davaların büyük çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TMMOB Şehir Plancıları Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullandı.



        'AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KANUNUN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDULAR'
        İstanbul'da kentsel dönüşüm yasasının çıkmasının ardından dönüşümü yapılan konut sayılarını da paylaşan Göksu şunları aktardı: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkın'da yasa çıktı. Bu yasadan sonra İstanbul'da 695 bin 813 konut dönüştü. Dönüştürülen bu konut sayısıyla 3 milyon insanımızın canını kurtardık. 3 milyon insanımızın evini 6306 sayılı yasayla dönüştürmüşüz bakanlık, AK Partili Belediyeler ve vatandaşın kendi eliyle. Bu yasanın iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvurmalarının sebebi ise zihinsel olarak CHP'nin her zaman durduğu yer bu millete hizmet etmek değil bu millete istikametini değiştirmektir başka izahı yok. Oysaki bu yasa çıkarken CHP'li belediyeler de davet edilerek o yasanın metinleri hazırlandı. Onlar da görüşlerini söylemişti. Onların da görüşlerini alarak çıkan yasa mecliste hayır dediler. Ardından Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Anayasa Mahkemesi de yasanın bazı maddelerini iptal etti. Allah'tan yasanın tamamını iptal edilmedi.

        DAVACI İBB BAŞKANI
        Açılan davalardan bir tanesinde bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Davacı" sıfatıyla yer alması dikkat çekiyor.

        İBB'nin, CHP'li meclis üyelerinin, partinin arka bahçesi gibi kullandığı TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davalarda 'Yeteri kadar donatı ve kamusal alana yer verilmemesi', 'Esenler'in tamamının irtibatlandırılmasında kopukluklar meydana geleceği' gibi asılsız ve sudan bahaneler öne sürülüyor.

        Her davada 'ret' yiyen 'istemezükçüler' bir başka dava açarak yalanı sürdürüyor.

        Hiçbir bahane bulamayan İBB yönetimi en sonunda Esenler'de deprem riskine karşı yapılan imar planlarının iptali için dava açtı.

        ÇEVRE İLÇELERİ DE İLGİLENDİRİYOR
        Projede 19 Ağustos 2022'de ilk etaptaki 2 bin 30 konut hak sahiplerine teslim edildi. Proje 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak sürüyor.

            Konutların yüzde 45'i Esenler'deki riskli yapıların dönüşümü için kullanılacak. Geri kalan yüzde 55'i ise İstanbul'daki çevre ilçelerin riskli yapılarının dönüşümünde kullanılacak.

            YATAY MİMARİ BOL YEŞİL ALAN
            İBB yönetimi tarafından iptal ettirilmek istenen projede 2.5 milyon metrekare alana sahip dev bir millet bahçesi ve spor kompleksi de yer alıyor.

            Proje, geleneksel mahalle konseptinde düşünülmüş, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, zemin artı 4 katı geçmeyen yatay mimariye sahip yeşil ile bütünleşmiş bir yaşam imkânı sunuyor.

            6 DAVA SÜRÜYOR!
            60 bin konutluk projenin durması için 5'i İBB, 3'ü CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, 1'i bizzat 'davacı' sıfatıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2'si ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası olmak üzere toplam 11 dava açıldığı öğrenildi.

            Bu davalardan 5'ini yerel mahkemeler reddetti. 4'ü Danıştay'da temyiz aşamasında bulunurken 1 tanesi ise Danıştay tarafından reddedildi. Şu anda 6 dava ise devam ediyor.



            CHP kentsel dönüşüm karşıtlığını seçim vaadi yapmıştı.

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            Haberler Güncel CHP'li İBB'nin İstanbul'a acı faturası! Kentsel dönüşüm projelerinin iptali için açılan 1537 davada çoğunluk CHP ve İBB’ye ait
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