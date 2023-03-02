CHP'li Karabağlar Belediyesi TOKİ projesini engelledi! Bine yakın aile mağdur oldu

30 BİN BAŞVURU OLDU

Bu arada TOKİ'nin Uzundere'de hayata geçirmeyi planladığı proje için çoğu Karabağlar ilçesinden olmak üzere 30 bin aile başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kura ile 809 hak sahibi tek tek belirlendi.

MAHKEME İHALEYİ İPTAL ETTİ

CHP'li Karabağlar Belediyesi, TOKİ'nin Ocak 2021'de yaptığı toplu konut projesi ihalesinin iptali istemiyle yargıya başvurdu. Ankara 4. İdare Mahkemesi TOKİ'nin ihalesini iptal etti. Durum böyle olunca depreme dayanıksız evlerde yaşadığı için tedirgin olan İzmirlilerin TOKİ eli ile sağlıklı konutlara ulaşma hayali CHP'li Karabağlar Belediyesi yüzünden bir başka bahara kalmış oldu.