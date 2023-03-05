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    • Güncel
    • 05.03.2023 21:31
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    • 05.03.2023 21:55
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    Takvim.com.tr yazdı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır doğruladı! Yavaş, İmamoğlu ve Akşener görüşmesi bu yüzden iptal edildi!

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonda adaylık ilanının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan çekildi. Muhalefette kriz yaratan gelişmeyle birlikte iki taraf da birbirine girdi. Akşener'in masadan çekilirken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunması CHP'li kesimi çıldırttı. Birçok CHP'li isim, Akşener'in CHP'li belediye başkanlarına çağrı yapmasını "Parti içini de karıştırmaya çalışıyor" şeklinde yorumladı. Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili eleştirilere cevap veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını CHP rozeti taşısalar da Millet İttifakı'nın belediye başkanları zannediyorduk” dedi. Dikbayır, takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun Akşener ile görüşmesinin İYİ Parti Genel Merkezi dışında olmasını istediğini doğruladı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Yavaş, İmamoğlu ve Akşener görüşmesi neden iptal edildi?

    Türkiye seçimlere adım adım ilerlerken 6'lı koalisyondaki adaylık savaşlarına da şahit oluyor.

    Bilindiği üzere koalisyonun kurulduğu ilk andan bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıkta ısrar ediyor.

    Koalisyonun diğer büyük ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "kazanacak aday" vurgusu yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'na sen kazanamazsın imasında bulunuyor.

    Akşener'in net tavrı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu, masanın diğer üyelerini tek tek ziyaret edip adaylığı karşısında isteklerini kabul etti.

    Gelelim 6'lı koalisyonun son toplantısına…

    Aslında bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatma toplantısıydı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığının karşılığında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini verdi.

    Hatta "kamuoyuna soralım" teklifinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu asla kabul etmeyerek "Açıklamayı 5 imza ile yapalım o zaman" dedi.

    Akşener durumu anladı, "Ben kalkayım mı yani?" dedi Kılıçdaroğlu'ndan "Siz bilirsiniz" yanıtı geldi.

    Tam olarak bundan sonra başladı tüm yaşananlar.

    Toplantı sonrası suratı düşük bir şekilde arabasına binen Meral Akşener 6 saat boyunca kurmayları ile toplantı yaptı.

    Ertesi gün GİK toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Meral Akşener, Dün, nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini belirttiler. Üç yılı aşkın süredir sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, milletimizin yoğun teveccüh gösterdiğine şahit olduğumuz, kamuoyu araştırmalarında da kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her bir siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının objektif bir usulle belirlenmesini önerdik. Ancak maalesef bu görüşlerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir 'anlayışa' varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar tercih edilmiştir. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık" ifadelerini kullanarak masadan ayrıldığını söyledi.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI
        Akşener aynı zamanda İmamoğlu ve Yavaş'a da çağrıda bulunarak "Sayın Mansur Yavaş'a ve sayın Ekrem İmamoğlu çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Ne mutlu size ki.. milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz sizleri sevdi, bağrınıza bastı. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.

        "PARTİ İÇİNİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

        Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismini vermesi CHP'li kesimi çıldırttı. Birçok CHP'li isim, Akşener'in CHP'li belediye başkanlarına çağrı yapmasını "Parti içini de karıştırmaya çalışıyor" şeklinde yorumladı.

        MİLLET İTTİFAKI'NIN BELEDİYE BAŞKANLARI
        Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili eleştirilere cevap veren İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını CHP rozeti taşısalar da Millet İttifakı'nın belediye başkanları zannediyorduk" dedi.

        Dikbayır, "Ben genel başkanla 39 ilçeyi gezdim İstanbul'da. Küçük mitingler yaptı sayın Akşener" dedi.

        MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR TWEETİ
        Dikbayır son toplantı sonrasında önce paylaşıp sonra sildiği tweeti hakkında da "Millet tabii ki 5'ten büyük. Türk milleti her şeyden büyük. Ben o masada 5'li imzayı öğrendim. Çok nezaketsiz bir şeydi. Genel Başkan arayıp silmemi istedi" şeklinde konuştu.

        SON ANA KADAR NEDEN ADAY KONUŞULMADI
        6'lı koalisyona en çok yöneltilen eleştirilerden biri de aday çıkaramaması. Aday toplantısında dağılan masa neden şimdiye kadar adaylık konuşmamıştı?

        Bu soruyu da yanıtlayan Dikbayır, "Genel Başkanımız 26 Ocak'ta İYİ Parti Genel Merkezi'nde toplanıldığında adayı konuşalım" dedi.

        Son toplantıdan iki gün önce Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i ziyaret ettiğini söyleyen Dikbayır, "Adaylığı ile ilgili tek kelime konuşmadı. Kemal Bey bir hesap uzmanıdır" dedi.

        MİLLET MASASI AMA MİLLET YOK!

        Dikbayır, 5'li koalisyonun milletin iradesini hiçe saydığını dile getirerek "İsmi millet masası ama millet yok. Biz sorumlu değiliz bizi masadan kovanlar sorumlu" açıklamasında bulundu.

        İYİ PARTİ BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

        İYİ Parti bundan sonra nasıl bir yol izleyecek sorusuna cevap veren Dikbayır, "Kendi adayımızı çıkarırız" dedi.
            ’Saatli’ bomba!
            Haberler Güncel Takvim.com.tr yazdı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır doğruladı! Yavaş, İmamoğlu ve Akşener görüşmesi bu yüzden iptal edildi!
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