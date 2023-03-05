Takvim.com.tr yazdı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır doğruladı! Yavaş, İmamoğlu ve Akşener görüşmesi bu yüzden iptal edildi!

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

Akşener aynı zamanda İmamoğlu ve Yavaş'a da çağrıda bulunarak "Sayın Mansur Yavaş'a ve sayın Ekrem İmamoğlu çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Ne mutlu size ki.. milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz sizleri sevdi, bağrınıza bastı. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.

"PARTİ İÇİNİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismini vermesi CHP'li kesimi çıldırttı. Birçok CHP'li isim, Akşener'in CHP'li belediye başkanlarına çağrı yapmasını "Parti içini de karıştırmaya çalışıyor" şeklinde yorumladı.