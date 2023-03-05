Takvim.com.tr yazdı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır doğruladı! Yavaş, İmamoğlu ve Akşener görüşmesi bu yüzden iptal edildi!

Türkiye seçimlere adım adım ilerlerken 6'lı koalisyondaki adaylık savaşlarına da şahit oluyor.
Bilindiği üzere koalisyonun kurulduğu ilk andan bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıkta ısrar ediyor.
Koalisyonun diğer büyük ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "kazanacak aday" vurgusu yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'na sen kazanamazsın imasında bulunuyor.
Akşener'in net tavrı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu, masanın diğer üyelerini tek tek ziyaret edip adaylığı karşısında isteklerini kabul etti.
Gelelim 6'lı koalisyonun son toplantısına…
Aslında bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatma toplantısıydı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığının karşılığında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini verdi.
Hatta "kamuoyuna soralım" teklifinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu asla kabul etmeyerek "Açıklamayı 5 imza ile yapalım o zaman" dedi.
Akşener durumu anladı, "Ben kalkayım mı yani?" dedi Kılıçdaroğlu'ndan "Siz bilirsiniz" yanıtı geldi.
Tam olarak bundan sonra başladı tüm yaşananlar.
Toplantı sonrası suratı düşük bir şekilde arabasına binen Meral Akşener 6 saat boyunca kurmayları ile toplantı yaptı.
Ertesi gün GİK toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Meral Akşener, Dün, nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini belirttiler. Üç yılı aşkın süredir sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, milletimizin yoğun teveccüh gösterdiğine şahit olduğumuz, kamuoyu araştırmalarında da kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her bir siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının objektif bir usulle belirlenmesini önerdik. Ancak maalesef bu görüşlerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir 'anlayışa' varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar tercih edilmiştir. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık" ifadelerini kullanarak masadan ayrıldığını söyledi.