Takvim.com.tr yazdı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır doğruladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonda adaylık ilanının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan çekildi. Muhalefette kriz yaratan gelişmeyle birlikte iki taraf da birbirine girdi. Akşener'in masadan çekilirken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunması CHP'li kesimi çıldırttı. Birçok CHP'li isim, Akşener'in CHP'li belediye başkanlarına çağrı yapmasını "Parti içini de karıştırmaya çalışıyor" şeklinde yorumladı. Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili eleştirilere cevap veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını CHP rozeti taşısalar da Millet İttifakı'nın belediye başkanları zannediyorduk” dedi. Dikbayır, takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun Akşener ile görüşmesinin İYİ Parti Genel Merkezi dışında olmasını istediğini doğruladı.