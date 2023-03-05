5'li koalisyondan kendilerini aklama Akşener'i karalama girişimi! DEVA 'mühlet' verdi: İYİ Parti 'saatli' bombayı bıraktı

5 PARTİ'DEN AKŞENER'E 'YA SEN KALK YA DA BİZ' MUAMELESİ

İYİ Partili Turhan Çömez de 'Hiç konuşulmayan bir şeyi söylüyorum' diyerek o gece Akşener'in gördüğü muameleyi dile getirdi.

Çömez, İYİ Parti dışındaki diğer partilerin Akşener üzerinde baskı kurduğunu ifade eden "Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim. O zaman biz beşimiz kalkıp gideriz dediler" açıklamasını yaptı.



Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun son toplantıda hiddetlenip ayağa kalktığını, kendisine üstü kapalı bir şekilde kapıyı gösterdiğini itiraf etti.