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    • 05.03.2023 19:43
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    • 05.03.2023 20:07
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    5'li koalisyondan kendilerini aklama Akşener'i karalama girişimi! DEVA 'mühlet' verdi: İYİ Parti 'saatli' bombayı bıraktı

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası Meral Akşener, masadan çekildi. Ankara'da sıcak saatler yaşanırken 5'li masa DEVA Partisi üzerinden kendini aklama telaşına düştü. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "İttifakımızın kapısı yarın saat 14.00’e kadar İYİ Parti’ye açık" dedi. İYİ Partili kurmaylar ise Ekmen'i hedef alarak "Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir" yanıtını verdi. Öte yandan İYİ Partili Turhan Çömez, masadaki 5 partinin Meral Akşener'e "Ya sen kalk ya da biz" muamelesinde bulunduğunu itiraf etti. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ’Saatli’ bomba!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı 3 Mart 2023 itibariyle resmiyete döküldü.

    Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısı yaparak masadan çekildi.

    Akşener'in bu adımı sonrası Ankara kulisleri alev aldı, İYİ Parti ve CHP'li kurmaylar ise peşi sıra birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulundu.



    HER ŞEY BİR FOTOĞRAF KARESİ İLE BAŞLADI: AKŞENER MASADAN İTTİRİLDİ
    Koalisyondaki diğer partiler ise jet hızında bir karar alarak İYİ Parti'siz ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Bu süreçte ortaya çıkan öyle bir detay vardı ki Akşener'in masadan nasıl ittirildiğini tescil eden cinsten.

    Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantıda deklanşöre basan eller Meral Akşener'i kadraja almadı. "Akşener'in kararlarının bir önemi yok" algısı yayıldı. Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği bu detay çokça konuşulurken CHP yandaşı Yılmaz Özdil ise "Meral Akşener masadan ittirildi" dedi.

    5 PARTİ'DEN AKŞENER'E 'YA SEN KALK YA DA BİZ' MUAMELESİ
    İYİ Partili Turhan Çömez de 'Hiç konuşulmayan bir şeyi söylüyorum' diyerek o gece Akşener'in gördüğü muameleyi dile getirdi.

    Çömez, İYİ Parti dışındaki diğer partilerin Akşener üzerinde baskı kurduğunu ifade eden "Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim. O zaman biz beşimiz kalkıp gideriz dediler" açıklamasını yaptı.

    Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun son toplantıda hiddetlenip ayağa kalktığını, kendisine üstü kapalı bir şekilde kapıyı gösterdiğini itiraf etti.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken masadan itilen İYİ Parti ve küçük ortağı DEVA Partisi arasında 'kurmay' savaşı başladı.

        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "İttifakımızın kapısı yarın 14.00'e kadar İYİ Parti'ye açık" şeklinde tüm dikkatleri üzerine toplayan bir çıkışa imza attı.



        İP'TEN DEVA'YA SAATLİ BOMBA!
        Koalisyondan kapı dışı edilen İYİ Parti ise yüksek perdeden bir yanıt ile DEVA'yı bombaladı.

        İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA'lı Ekmen'in bu sözlerine "Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir" şeklinde yanıt verdi.



        KOALİSYON KENDİNİ AKLAMA PEŞİNDE!
        Öte yandan koalisyonun küçük ortak DEVA üzerinden 'Masayı dağıtan Akşener, huzursuzluğu çıkaran Akşener' algısını yaymak için böyle bir çıkışa imza attığı konuşuluyor.
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        Akşener o toplantıda neler yaşandığını ilk kez anlattı
        Haberler Güncel 5'li koalisyondan kendilerini aklama Akşener'i karalama girişimi! DEVA 'mühlet' verdi: İYİ Parti 'saatli' bombayı bıraktı
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