5'li koalisyondan kendilerini aklama Akşener'i karalama girişimi! DEVA 'mühlet' verdi: İYİ Parti 'saatli' bombayı bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı 3 Mart 2023 itibariyle resmiyete döküldü.
Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısı yaparak masadan çekildi.
Akşener'in bu adımı sonrası Ankara kulisleri alev aldı, İYİ Parti ve CHP'li kurmaylar ise peşi sıra birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulundu.
HER ŞEY BİR FOTOĞRAF KARESİ İLE BAŞLADI: AKŞENER MASADAN İTTİRİLDİ
Koalisyondaki diğer partiler ise jet hızında bir karar alarak İYİ Parti'siz ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Bu süreçte ortaya çıkan öyle bir detay vardı ki Akşener'in masadan nasıl ittirildiğini tescil eden cinsten.
Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantıda deklanşöre basan eller Meral Akşener'i kadraja almadı. "Akşener'in kararlarının bir önemi yok" algısı yayıldı. Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği bu detay çokça konuşulurken CHP yandaşı Yılmaz Özdil ise "Meral Akşener masadan ittirildi" dedi.
5 PARTİ'DEN AKŞENER'E 'YA SEN KALK YA DA BİZ' MUAMELESİ
İYİ Partili Turhan Çömez de 'Hiç konuşulmayan bir şeyi söylüyorum' diyerek o gece Akşener'in gördüğü muameleyi dile getirdi.
Çömez, İYİ Parti dışındaki diğer partilerin Akşener üzerinde baskı kurduğunu ifade eden "Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim. O zaman biz beşimiz kalkıp gideriz dediler" açıklamasını yaptı.
Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun son toplantıda hiddetlenip ayağa kalktığını, kendisine üstü kapalı bir şekilde kapıyı gösterdiğini itiraf etti.