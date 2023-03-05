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    • Güncel
    • 05.03.2023 12:29
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    • 05.03.2023 12:48
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    Eski CHP'li Tanju Özcan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bombaladı: Masum değiller

    Son dakika haberi | 6'lı koalisyon İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkması sonrası bölünürken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yapılan "adaylık" çağrısı CHP içinde de kaosa neden oldu. Eski CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmamoğlu ve Yavaş'ın masum olmadığını belirterek "1,5 yıldır PR çalışması yapıyorlar." dedi.

    Eski CHP’li isim İmamoğlu ve Yavaş’ı bombaladı

    Aldığı kararla 6'lı koalisyon masasını deviren Meral Akşener'in ayrılığı sonrası masa partileri ve destekçileri suçlu arama yarışına girdi. Akşener destekçileri Kılıçdaroğlu'nu suçlarken masa tarafı da Akşener'in ihanet ettiğini aktardı.

    ÇARPICI ÇIKIŞ
    Bunun üzerine Bolu'nun eski CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan bir noktaya dikkat çekti ve Akşener'in çağrı yaptığı iki belediye başkanını işare ederek 'Masum değiller' dedi.

    CHP'Lİ ÖZCAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I BOMBALADI
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Altılı Masa'da yaşanan kriz sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı için işaret ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın masum olmadığını belirterek, "Karşılıklı bir dayatma olduğunu düşünüyorum. Bir çok yerde 13'üncü cumhurbaşkanı diye ilan edenler oldu" dedi.

        "1,5 YILDIR PR YAPIYORLAR"
        Özcan şöyle devam etti: "Sayın Akşener, şu ana kadar bunların isimleri geçiyor. Niye 70 gün kala? Siyasi pazarlık var. Sayın Akşener'e iki belediye sinyal mi verdi ki Akşener bu isimleri söyledi. İki belediye başkanı da masum değil. Bütün Türkiye 1.5 yıldır cumhurbaşkanlığı adaylığı için PR çalışmasını biliyor"

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        Haberler Güncel Eski CHP'li Tanju Özcan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bombaladı: Masum değiller
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