Eski CHP'li Tanju Özcan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bombaladı: Masum değiller

"1,5 YILDIR PR YAPIYORLAR"

Özcan şöyle devam etti: "Sayın Akşener, şu ana kadar bunların isimleri geçiyor. Niye 70 gün kala? Siyasi pazarlık var. Sayın Akşener'e iki belediye sinyal mi verdi ki Akşener bu isimleri söyledi. İki belediye başkanı da masum değil. Bütün Türkiye 1.5 yıldır cumhurbaşkanlığı adaylığı için PR çalışmasını biliyor"

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