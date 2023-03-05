Küresel çetenin muhalefet umudu suya düştü! 6'lı koalisyonun dağılışı dünya basınında: Çöküşün eşiğinde

ARAB NEWS

Suudi Arabistan merkezli yayın organı, "Mayıs seçimleri öncesinde Türk muhalefeti yeni bir plan arıyor" başlığıyla Ankara'daki gelişmeleri okuyucularına aktardı. İyi Parti'nin muhalif ittifaktan çıkış yapmasıyla Erdoğan'ın konumunun can alıcı bir zamanda güçlendiği yorumunu yapan Arab News, İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değil kendi partilerine karşı da isyan etmeye çağrısında bulunduğunu kaydetti. Habere göre, söz konusu çağrı iki belediye başkanı tarafından kabul edilmedi.

Arab News, İyi Parti'nin muhalif ittifaktan kopmasıyla Başkan Erdoğan'a karşı uzun süredir devam eden birleşik cephe sunma çabalarının ciddi bir darbe yediğini yazdı. Yayın organına konuşan Londra merkezli Teneo Intelligence yöneticisi Wolfango Piccoli, ekonomik kriz ve depremlerin ardından hükümete karşı bir hoşnutsuzluğun olmasına rağmen mevcut tabloyu şu sözlerle yorumladı: "Neredeyse 20 yıldır olduğu gibi, muhalefetin Erdoğan'ın en büyük varlığı ortaya çıkıyor. Muhalif bloktaki kargaşayla birlikte, Erdoğan şimdi Mayıs ayındaki seçimlerde zafere uzanmak için çok daha iyi konumda görünüyor."

Arab News'teki haberde, analistlerin hükümetin manevra alanı kazanmak için artık altın bir fırsata sahip olduğu görüşüne de yer verildi. Yayın organı, ortaya çıkan yeni denklemde HDP'nin kritik bir parti haline geldiğini de ekledi.