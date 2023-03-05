Küresel çetenin muhalefet umudu suya düştü! 6'lı koalisyonun dağılışı dünya basınında: Çöküşün eşiğinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklama ile muhalefet cephesinde meydana gelen çatlak Türkiye'de olduğu kadar Dünya basınında da kendine geniş yer bulmaya devam ediyor.
Bloomberg Akşener'in açıklaması sonrası "Erdoğan karşıtı blok ortak aday yüzünden çöküşün eşiğinde" yorumunda bulunurken haberde Erdoğan'ın yaşanan gelişme ile ilgili değerlendirmesine de yer verildi.
"Erdoğan, Aday Kavgası Konusunda Rakiplerini Eleştirdi" başlıklı haberde Erdoğan'ın "Oturdular, konuştular, dağıldılar" sözünün altı çizildi.
Haberde "Türk lider Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet ittifakının Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasının ardından rakiplerini siyasi çekişmelerle suçladı" denildi.
Bloomberg yaşanan siyasi krizi şu ifadeler ile özetledi:
"Ortak bir cumhurbaşkanı adayının onaylanamaması, Türk muhalefet ittifakını Cuma günü kargaşaya sürükledi. Merkez sağ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal demokrat siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti."
Muhalefet cephesinde patlak veren bu krizin piyasaları da etkilediğinin altını çizen Bloomberg şu değerlendirmede bulundu: "Seçime üç aydan az bir süre kala, muhalefet partileri arasındaki anlaşmazlık Türk hisse senetlerinde keskin bir düşüşü tetikledi ve gösterge endeks Cuma günü %3,9'a kadar düştü. 10 yıllık getiri 83 baz puan yükselerek haftayı %11.56 ile 14 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede kapattı."
"Muhalefet bloğunun bölünmenin ardından ilkelerine olan bağlılığını tazelediğini" ileri süren Reuters ise, analistlerin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Habere göre, 6'lı koalisyonun bu krizi "Erdoğan'ı yenme umutlarına bir darbe"
Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan Alman DW "Erdoğan: Oturdular, konuştular, dağıldılar" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Yunan Kathimerini gazetesi de Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.
Kathimerini "Erdoğan, Türk muhalefetine ilişkin: Oturdular, konuştular, ayrıldılar" başlıklı haberinde Erdoğan'ın muhalefeti aday belirleyememe konusunda hedef aldığını yazdı.