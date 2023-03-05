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    • 05.03.2023 13:47
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    Küresel çetenin muhalefet umudu suya düştü! 6'lı koalisyonun dağılışı dünya basınında: Çöküşün eşiğinde

    Son dakika haberi | 6'lı koalisyonda yaşanan adaylık krizi ve sonrasında masanın dağılması, dünyada da gündem oldu. Türkiye'deki muhalefete umutlarını bağlayan Batı medyası, krizin ardından muhalefet için "Çöküşün eşiğinde" başlığı attı.

    takvim.com.tr
    Küresel çetenin muhalefet umudu suya düştü

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklama ile muhalefet cephesinde meydana gelen çatlak Türkiye'de olduğu kadar Dünya basınında da kendine geniş yer bulmaya devam ediyor.

    Bloomberg Akşener'in açıklaması sonrası "Erdoğan karşıtı blok ortak aday yüzünden çöküşün eşiğinde" yorumunda bulunurken haberde Erdoğan'ın yaşanan gelişme ile ilgili değerlendirmesine de yer verildi.

    "Erdoğan, Aday Kavgası Konusunda Rakiplerini Eleştirdi" başlıklı haberde Erdoğan'ın "Oturdular, konuştular, dağıldılar" sözünün altı çizildi.

    Haberde "Türk lider Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet ittifakının Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasının ardından rakiplerini siyasi çekişmelerle suçladı" denildi.

    Bloomberg yaşanan siyasi krizi şu ifadeler ile özetledi:
    "Ortak bir cumhurbaşkanı adayının onaylanamaması, Türk muhalefet ittifakını Cuma günü kargaşaya sürükledi. Merkez sağ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal demokrat siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti."

    Muhalefet cephesinde patlak veren bu krizin piyasaları da etkilediğinin altını çizen Bloomberg şu değerlendirmede bulundu: "Seçime üç aydan az bir süre kala, muhalefet partileri arasındaki anlaşmazlık Türk hisse senetlerinde keskin bir düşüşü tetikledi ve gösterge endeks Cuma günü %3,9'a kadar düştü. 10 yıllık getiri 83 baz puan yükselerek haftayı %11.56 ile 14 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede kapattı."

    "Muhalefet bloğunun bölünmenin ardından ilkelerine olan bağlılığını tazelediğini" ileri süren Reuters ise, analistlerin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Habere göre, 6'lı koalisyonun bu krizi "Erdoğan'ı yenme umutlarına bir darbe"

    Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan Alman DW "Erdoğan: Oturdular, konuştular, dağıldılar" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

    Yunan Kathimerini gazetesi de Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.

    Kathimerini "Erdoğan, Türk muhalefetine ilişkin: Oturdular, konuştular, ayrıldılar" başlıklı haberinde Erdoğan'ın muhalefeti aday belirleyememe konusunda hedef aldığını yazdı.

        ARAB NEWS
        Suudi Arabistan merkezli yayın organı, "Mayıs seçimleri öncesinde Türk muhalefeti yeni bir plan arıyor" başlığıyla Ankara'daki gelişmeleri okuyucularına aktardı. İyi Parti'nin muhalif ittifaktan çıkış yapmasıyla Erdoğan'ın konumunun can alıcı bir zamanda güçlendiği yorumunu yapan Arab News, İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değil kendi partilerine karşı da isyan etmeye çağrısında bulunduğunu kaydetti. Habere göre, söz konusu çağrı iki belediye başkanı tarafından kabul edilmedi.

        Arab News, İyi Parti'nin muhalif ittifaktan kopmasıyla Başkan Erdoğan'a karşı uzun süredir devam eden birleşik cephe sunma çabalarının ciddi bir darbe yediğini yazdı. Yayın organına konuşan Londra merkezli Teneo Intelligence yöneticisi Wolfango Piccoli, ekonomik kriz ve depremlerin ardından hükümete karşı bir hoşnutsuzluğun olmasına rağmen mevcut tabloyu şu sözlerle yorumladı: "Neredeyse 20 yıldır olduğu gibi, muhalefetin Erdoğan'ın en büyük varlığı ortaya çıkıyor. Muhalif bloktaki kargaşayla birlikte, Erdoğan şimdi Mayıs ayındaki seçimlerde zafere uzanmak için çok daha iyi konumda görünüyor."

        Arab News'teki haberde, analistlerin hükümetin manevra alanı kazanmak için artık altın bir fırsata sahip olduğu görüşüne de yer verildi. Yayın organı, ortaya çıkan yeni denklemde HDP'nin kritik bir parti haline geldiğini de ekledi.

        EL ARABİYA
        Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya, "Türkiye'deki muhalif ittifakın liderleri, seçim adayındaki ayrılığın ardından bir araya geliyor" başlığını tercih etti. Haberde, muhalif blokta aylardır içten içe kaynayan anlaşmazlığın Cuma günü bölünmeyle sonuçlandığı belirtildi, analistlere göre söz konusu gelişme Başkan Erdoğan'ı yerinden oynatmayı umanlar için bir darbe oldu.

        En büyük ikinci muhalefet partisi İYİ Parti'nin muhalif ittifaktan ayrıldığını aktaran El Arabiya, Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına adaylık çağrısı yaptığını da kaydetti.

        Analistlerin görüşüne yer veren El Arabiya'daki haberde, muhalif bloğun dağılması Erdoğan'a büyük bir psikolojik zafer sağladı.

        CANBERRA TIMES
        Avustralya gazetesi Canberra Times, "Erdoğan Türk muhalefeti arasındaki çatlağı reddediyor" başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı'nın sözlerine yer verdi. Muhalif bloğun Mayıs ayındaki seçimlerde Erdoğan'a karşı kimin meydan okuyacağını belirlerken bölündüğünü aktaran Canberra Times, Cumhurbaşkanı'nın ise planladıkları rotada devam edeceklerini söylediğini kaydetti:

        "Biz bunun böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik... Biz zaten hedefimizi belirledik. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz."

        Londra merkezli RDM Danışmanlık'tan Erdem Aydın, Canberra Times'ta yer alan analizinde "Bu senaryoda Erdoğan dışında kimse kazanamaz" dedi.
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