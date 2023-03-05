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    • Güncel
    • 05.03.2023 18:58
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    • 05.03.2023 19:06
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    İstanbul'u besleyen 10 baraj alarm veriyor! Bir senede yüzde 89'dan yüzde 35'e düştü

    Barajların doluluk oranı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle kuraklık yaşadığımız bu dönemde megakentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Geçtiğimiz sene mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 89 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran 35.29’a geriledi.

    İstanbul’u besleyen 10 baraj alarm veriyor!

    Dünya'nın en büyük sorunları arasında kuraklık geliyor.

    Mevsim normalleri üzerinde devam eden hava durumları yağışları geciktiriyor.

    Türkiye'de de yaşanan kuraklık korkutan boyutlara ulaşıyor.

    Megakentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor.

    GEÇEN SENEYE GÖRE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

    Geçtiğimiz sene mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 89 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran 35.29'a geriledi.

    Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında da ciddi oranda düşüş yaşanıyor.

    YÜZDE 5,31'E GERİLEDİ
    Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı geçen sene mart ayında yüzde 100 seviyelerinden son verilere göre yüzde 5,31'e geriledi.

        Aynı dönemde Papuçdere'deki su seviyesi ise yüzde 94,53'den yüzde 6,96'ya düştü.

        İSTANBUL'DA BARAJLARIN SEVİYESİ

        Doluluk oranı Ömerli Barajı'nda 91.66'dan 51.34'e, Papuçdere Barajı'nda yüzde 94,53'ten yüzde 6,96'ya, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 63.87'den yüzde 33.26'ya, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 94.45'ten yüzde 31.45'e, Alibey Barajı'nda yüzde 78.39'dan yüzde 10.87'ye, Terkos Barajı'nda yüzde 85'ten yüzde 31.98'e, Kazandere Barajı'nda yüzde 100'den yüzde 5.31'e, Elmalı Barajı'nda yüzde 96.56'dan yüzde 35.23'e, Darlık Barajı'nda yüzde 100'den yüzde 40'a, Istranca Barajı'nda yüzde 100'den yüzde 33.87'ye geriledi.
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        Haberler Güncel İstanbul'u besleyen 10 baraj alarm veriyor! Bir senede yüzde 89'dan yüzde 35'e düştü
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