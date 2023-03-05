İstanbul'u besleyen 10 baraj alarm veriyor! Bir senede yüzde 89'dan yüzde 35'e düştü

Türkiye'de de yaşanan kuraklık korkutan boyutlara ulaşıyor.

Megakentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor.

GEÇEN SENEYE GÖRE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Geçtiğimiz sene mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 89 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran 35.29'a geriledi.