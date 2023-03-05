İstanbul'u besleyen 10 baraj alarm veriyor! Bir senede yüzde 89'dan yüzde 35'e düştü

Dünya'nın en büyük sorunları arasında kuraklık geliyor.
Mevsim normalleri üzerinde devam eden hava durumları yağışları geciktiriyor.
Türkiye'de de yaşanan kuraklık korkutan boyutlara ulaşıyor.
Megakentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor.
GEÇEN SENEYE GÖRE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI
Geçtiğimiz sene mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 89 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran 35.29'a geriledi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında da ciddi oranda düşüş yaşanıyor.
YÜZDE 5,31'E GERİLEDİ
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı geçen sene mart ayında yüzde 100 seviyelerinden son verilere göre yüzde 5,31'e geriledi.