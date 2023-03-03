DEŞİFRE: Her şey bir fotoğraf karesiyle başladı! Meral Akşener masadan böyle itildi





AKŞENER'SİZ MASA OPERASYONUNUN İLK AYAĞI!

Özellikle servis edilen bu kare sosyal medyada çokça paylaşıldı. "Meral Akşener'in kararlarının bir önemi yok" algısı yayıldı.



Bu kare Akşener'siz masa operasyonun ilk ayağı oldu...



Konuya ilişkin gazeteci Oray Eğin şu ifadeleri kullandı;



Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını tartıştığı son toplantısından en çok paylaşılan kare öyle bir açıdan çekilmişti ki sanki Meral Akşener bu ittifakın bir parçası, oyunu kuranlardan biri değilmiş gibi gözüküyordu.



Daha doğrusu gözükmüyordu; fotoğrafçı özellikle Meral Akşener'in kareye girmeyeceği bir açıdan deklanşöre basmıştı, bu kare de özellikle servis edilmişti. Tek bir fotoğraf karesi olanların ve olacakların habercisiydi.