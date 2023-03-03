DEŞİFRE: Her şey bir fotoğraf karesiyle başladı! Meral Akşener masadan böyle itildi

CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş, 3 Mart 2023 itibariyele sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masadan çekildi.
Ankara'da sıcak saatler, karşılık restleşmeler yaşanırken bir fotoğraf karesi tüm dikkatleri üzerine topladı.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde adayın tartışıldığı son toplantıda masa üyelerinin yer aldığı bir fotoğraf basınla paylaşıldı. Ancak deklenşöre basan eller Akşener'i kadraja almadı.
AKŞENER'SİZ MASA OPERASYONUNUN İLK AYAĞI!
Özellikle servis edilen bu kare sosyal medyada çokça paylaşıldı. "Meral Akşener'in kararlarının bir önemi yok" algısı yayıldı.
Bu kare Akşener'siz masa operasyonun ilk ayağı oldu...
Konuya ilişkin gazeteci Oray Eğin şu ifadeleri kullandı;
Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını tartıştığı son toplantısından en çok paylaşılan kare öyle bir açıdan çekilmişti ki sanki Meral Akşener bu ittifakın bir parçası, oyunu kuranlardan biri değilmiş gibi gözüküyordu.
Daha doğrusu gözükmüyordu; fotoğrafçı özellikle Meral Akşener'in kareye girmeyeceği bir açıdan deklanşöre basmıştı, bu kare de özellikle servis edilmişti. Tek bir fotoğraf karesi olanların ve olacakların habercisiydi.
AKŞENER MASADAN İTTİRİLDİ
Fotoğraf tartışmaları sürerken topa CHP yandaşı Yılmaz Özdil dahil oldu.
CHP'li bir gazeteci olduğunu altını çizen Özdil, "Meral Akşener masayı dağıttı" söylemlerini 'ahlaksızlık' olarak tanımladı ve "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum. 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener masadan ittirildi" dedi.