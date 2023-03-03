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    • 04.03.2023 22:15
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    Artık 5'li koalisyon! Ankara'da sıcak saatler: Masa Meral Akşener'siz toplandı: "İlk günden beri ortak akıl ile bir süreç yürütüyoruz"

    Kemal Kılıçdaroğlu'nın adaylık ilanı sonrası Meral Akşener, masayı dağıttı. Ankara'da sıcak saatler yaşandı. Gelişme üzerine Millet İttifakı üyeleri İYİ Parti'siz toplantı kararı aldı. CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "6 Mart'ta adayımızı açıklıyoruz." denildi. Akşener'in istişare yok açıklamasına göndermede bulunan 5'li koalisyon, "Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun koalisyona davet ettiği terörün siyasi ayağa HDP'ye de mesaj verildi. 5'li koalisyonun yaptığı açıklamada, "Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz." denildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Artık 5’li koalisyon! İYİ Parti’siz toplantı kararı

    CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masayı dağıttı.


    Gelişme üzerine Ankara'da sıcak saatler yaşandı.

    AKŞENER'SİZ HAVA SAHASI
    CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanları olağanüstü görüşme kararı aldı. Toplantıda İYİ Parti yer almadı

    AKŞENER AÇIKLADI: DAVET EDİLMEDİM
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin genel merkezinde MYK üyeleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener o görüşmede kendisinin toplantıya davet edilmediğini açıkladı.

    5 SİYASİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI SAAT 17.00'DE SAADET PARTİSİ'NDE BİR ARAYA GELDİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından 5 siyasi parti genel başkanının bugün Saadet Partisi'nde buluşacağı belirtildi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 17.00'de başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

    4.5 SAAT SÜREN TOPLANTI SONA ERDİ
    4.5 saat süren toplantı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "6 Mart'ta adayımızı açıklıyoruz." denildi.

    AKŞENER'E GÖNDERME AŞIRI SOL VE HDPKK'YA SİNYAL
    Akşener'in istişare yok açıklamasına göndermede bulunan 5'li koalisyon, "Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Sol parti üyeleriyle görüştükten sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin renkleri açıklamasına destek vererek masaya terörün siyasi ayağı HDP'yi davet eden 5'li koalisyon, "Düne ve bugüne sıkışmadan, "Yarının Türkiye"sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Açıklama şöyle:

        "Millet İttifakı olarak, bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.

        Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakının belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.


        AKŞENER'E İSTİŞARE VE UZLAŞI GÖNDERMESİ

        Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz.

        Düne ve bugüne sıkışmadan, "Yarının Türkiye"sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.

        Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir!

        Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız."

        6 MART'TA DA TOPLANACAKLAR
        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Dün yaptığımız toplantıda sözleştiğimiz gibi 6 Mart'ta bir araya geleceğiz. Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi.



        Millet İttifakı olarak özellikle son 1,5 yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişareyle birçok konuda uzlaşıya vardıklarını dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

        "Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyuyla paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere, 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun. Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

        Öte yandan ittifakın diğer üyeleri İYİ Parti'nin ayrılmasına karşılık açıklamaları peşi sıra sıraladı;



        DEVA Partisi'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

        Demokratik Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.



        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

        CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK'nın bugün bir kez daha yapılacağı belirtilmişti.

        CHP'nin olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

        Toplantıda durum değerlendirmesinin yanı sıra izlenecek yol haritasının ele alındığı belirtildi.



            Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelmiş, Meral Akşener de buna karşı çıkarak masadan ayrılmıştı.

            İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ÖNERDİ
            Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri, masaya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu önerdiklerini ancak bu önerinin masa tarafından reddedildiğini aktardı.



            "5 siyasi parti lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini ifade ettiler" diyen Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

            MASA ÜYELERİNİ BOMBALADI: ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLDİ
            Altılı masanın 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden Meral Akşener, "Anlamış olduk ki, şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Dün itibarıyla 6'lı masa milletin iradesini kararlara yansıtma iradesini kaybetmiştir. Altılı Masa, Noter Masası'na dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız" diyerek masadan çekildi.

            Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener bunu somut bir şekilde dile getirerek, "ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.

            MASAYI DAĞITTI, CHP'Yİ DE DAĞITMA PEŞİNDE: YA TARİH YAZACAĞIZ YA DA TARİH OLACAĞIZ
            Masayı dağıtıp, İmamoğlu ve Yavaş'a aday olun çağrısı yaparak CHP'yi de dağıtmaya yeltenen İYİ Parti Genel Başkanı, "Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız" dedi.

            Akşener'in çağrısına yarım ağız cevap veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş İyi Parti Genel Başkanı'nı yaptıkları açıklama ile reddetmişti.

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            Haberler Güncel Artık 5'li koalisyon! Ankara'da sıcak saatler: Masa Meral Akşener'siz toplandı: "İlk günden beri ortak akıl ile bir süreç yürütüyoruz"
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