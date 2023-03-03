Başkan Erdoğan "Ulusal Risk Kalkanı Modeli" toplantısında açıkladı: "Cumhurbaşkanlığı bünyesine Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu ekliyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nın kapanışında önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: "AFET YÖNETİMİ POLİTİKALARI KURULU'NU KURACAĞIZ" | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız. Aynı anda pek çok riskle mücadele eden bir ülkeyiz. Daha süratlı, pratik ve sonuç odaklı hareket etmemiz gerekiyor.
'AFET YÖNETİMİ POLİTİKALARI KURULU' KURULACAK
İlk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 olan politika kurullarına 10'uncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulunu eklemek olacaktır.
Kentsel dönüşümde önümüze çıkan engeller bile bu dersin kolay kolay alınmadığını gösteriyor.
11 vilayette başımıza gelen depremlerden sonra, gerek 11 ilimizde gerek 81 ilimizde atacağımız planlama ve yeni projelendirmeyle birlikte şehirler ve köy evleri, hepsiyle birlikte bir adım atalım.
Tüm hocalarımızdan bize destek olmanızı, çalışmalarda aktif rol almanızı istiyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespit çalışmaları bitince yapacakları yeni konutların ve köy evlerinin sayısının netleşeceğini belirterek, "Şu an için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik." dedi.
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ve devamında gelen 12 bin artçı sarsıntının etkilerinin yaşandığı sıkıntılı bir dönemden geçildiğini söyledi.
Yaşanan bu depremlerin 11 şehirde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Hayatını kaybeden 45 binin üzerindeki her bir vatandaşımızın, yaralanan 115 bin insanımızın her birisinin acısı yüreklerimizdedir. Yaklaşık 14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen, bunların 3,5 milyonunun ülkemizin diğer yerlerine göç etmesine yol açan bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.