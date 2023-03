Başkan Erdoğan "Ulusal Risk Kalkanı Modeli" toplantısında açıkladı: "Cumhurbaşkanlığı bünyesine Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu ekliyoruz"

Kentsel dönüşümde önümüze çıkan engeller bile bu dersin kolay kolay alınmadığını gösteriyor.

11 vilayette başımıza gelen depremlerden sonra, gerek 11 ilimizde gerek 81 ilimizde atacağımız planlama ve yeni projelendirmeyle birlikte şehirler ve köy evleri, hepsiyle birlikte bir adım atalım.

Tüm hocalarımızdan bize destek olmanızı, çalışmalarda aktif rol almanızı istiyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespit çalışmaları bitince yapacakları yeni konutların ve köy evlerinin sayısının netleşeceğini belirterek, "Şu an için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik." dedi.

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ve devamında gelen 12 bin artçı sarsıntının etkilerinin yaşandığı sıkıntılı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Yaşanan bu depremlerin 11 şehirde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Hayatını kaybeden 45 binin üzerindeki her bir vatandaşımızın, yaralanan 115 bin insanımızın her birisinin acısı yüreklerimizdedir. Yaklaşık 14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen, bunların 3,5 milyonunun ülkemizin diğer yerlerine göç etmesine yol açan bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.