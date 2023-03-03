Türkiye Ulusal Risk Kalkanı projesi! Alanında uzman onlarca isim
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı projesinin ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 katlı. 3 oda 1 salon olarak yapılarak hak sahiplerine verilecektir" diye konuştu. Ulusal Risk Kalkanı Modeli yapısında görev yapacak isimler belirlendi. Doktor, eczacı, mimar, mühendis, akademisyen avukat, ekonomist, iletişim uzmanı, sosyolog alanında uzman onlarca kamuoyuna mal olmuş isim listede yer aldı.
03.03.2023 15:26 - Son Güncelleme: 03.03.2023 15:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü ovalardan dağlara zemini sağlam yerlere döndürüyoruz." dedi. Toplantıda 'Ulusal Risk Kalkanı Modeli' kapsamında görev alacak isimler belirlendi. İşte alanında uzman onlarca isimlerin yer aldığı liste...