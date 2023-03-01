Devlet hiçbir afete seyirci kalmadı! İşte hükümetin daha önce yaşanan afetlerde hayata geçirdiği projelerdeki son durum

Sabah'ta yer alan habere göre, Daha önce orman yangınları, sel felaketleri ve deprem gibi doğal afetlerde ağır yara alan Sinop, Kastamonu, Giresun, Elazığ, Malatya, İzmir ve Antalya'nın çok kısa sürede ihya edilmiş olması, yine aynı kararlılığın gösterileceği beklentisini artırıyor.

İşte hükümetin daha önce yaşanan afetlerde hayata geçirdiği projelerdeki son durum: