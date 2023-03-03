Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olan 9 kurula ek olarak Afet Yönetimi Politikalar Kurulu'nu oluşturacağız"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olan 9 kurula ek olarak Afet Yönetimi Politikalar Kurulu'nu oluşturacağız"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olan 9 kurula ek olarak Afet Yönetimi Politikalar Kurulu'nu oluşturacağız"
03.03.2023 21:48

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Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı. Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği ilk toplantının ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Başkan Erdoğan, "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Toplantının kapanışında konuşan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesine Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu da ekleyeceklerini bildirdi. Toplantıya katılan uzman isimler, 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli' kapsamında önemli görevler üstlenecek.

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