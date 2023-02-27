2023 seçimleri ne zaman? depremzedeler oyunu nerede nasıl kullanacak? Seçimin ertelenmesi söz konusu mu? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın çifte felaketinde Türkiye derinden sarsıldı. Hükümet ve millet adeta tek yürek olurken yaralar hızla sarılmaya devam ediyor.
Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü köşesine taşıdığı yazılarında, seçim tarihi, Ankara kulisleri, Cumhur İttifakı'nın düşüncesi ve seçimlerin gerçekleşmesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Asrın felaketiyle ilgili yaralar sarılmaya çalışılıp yasal süreç de devam ederken, bir yandan da Ankara siyaseti yarın itibarıyla Meclis Genel Kurulu'nda kendi gündemine de başlıyor. Elbette depremle ilgili konular da görüşülecek, kararlar alınacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair çalışmalar var.
SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?
İki konu öne çıkıyor bu noktada; Seçimler ne zaman yapılacak? Yani erteleme sözkonusu mu? Ve bir diğer konu da; deprem bölgesinden başka illere taşınan seçmen nasıl ve nerede oy kullanacak? Öncelikle söyleyeyim; Ankara kulislerinde ve Cumhur İttifakı cephesinde seçimlerin daha önce de ifade edildiği gibi 14 Mayıs tarihinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.