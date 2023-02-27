2023 seçimleri ne zaman? depremzedeler oyunu nerede nasıl kullanacak? Seçimin ertelenmesi söz konusu mu? İşte detaylar...

4- En çok merak edilen ve tartışılan konuya gelince; Eğer depremzede iseniz ve bir başka şehirde yakınınızın yanında geçici ya da temelli ikamet ediyor ya da bağımsız olarak bir başka şehre yerleşmiş iseniz; yeni yerleştiğiniz yerde üzerinize bir elektrik ya da su faturası var ise fatura beyanı ile, yok ise yanında ikamet ettiğiniz yakınınızın beyanı ya da hukuki terminolojiye göre muvaffakkatnamesi alınarak yaşamaya başladığı ilde ya da ilçede oy kullanabilecek. Ama istediği takdirde, deprem bölgesindeki adresinde kullanmak istediğini beyan ederse, eski adresinde kullanabilir.