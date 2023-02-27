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    • 27.02.2023 10:02
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    • 27.02.2023 10:02
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    2023 seçimleri ne zaman? depremzedeler oyunu nerede nasıl kullanacak? Seçimin ertelenmesi söz konusu mu? İşte detaylar...

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs tarihinde beklenirken Yüksek Seçim Kurulu, beklnilen seçim için önemli bir adım attı. Yüksek Seçim Kurulu aralarında genel müdür ve daire başkanlarının bulunduğu bir heyeti depremde hasar gören 11 vilayete gönderecek. Heyet, bölgede incelemelerde bulunarak ve kurula seçim ile ilgili bir rapor sunacak. Peki, depremzedeler oyunu nasıl kullanacak. Seçimler ne zaman olacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Depremzedeler oyunu nerede nasıl kullanacak?

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın çifte felaketinde Türkiye derinden sarsıldı. Hükümet ve millet adeta tek yürek olurken yaralar hızla sarılmaya devam ediyor.

    Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü köşesine taşıdığı yazılarında, seçim tarihi, Ankara kulisleri, Cumhur İttifakı'nın düşüncesi ve seçimlerin gerçekleşmesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Asrın felaketiyle ilgili yaralar sarılmaya çalışılıp yasal süreç de devam ederken, bir yandan da Ankara siyaseti yarın itibarıyla Meclis Genel Kurulu'nda kendi gündemine de başlıyor. Elbette depremle ilgili konular da görüşülecek, kararlar alınacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair çalışmalar var.

    SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    İki konu öne çıkıyor bu noktada; Seçimler ne zaman yapılacak? Yani erteleme sözkonusu mu? Ve bir diğer konu da; deprem bölgesinden başka illere taşınan seçmen nasıl ve nerede oy kullanacak? Öncelikle söyleyeyim; Ankara kulislerinde ve Cumhur İttifakı cephesinde seçimlerin daha önce de ifade edildiği gibi 14 Mayıs tarihinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        "BAŞKAN ERDOĞAN; SEÇİM İÇİN 14 MAYIS TARİHİNİ AÇIKLAYACAK"

        Bu konuda Başkan Erdoğan da MHP Lideri Bahçeli'nin de mutabık kaldığı biliniyor. Eğer sürpriz bir gelişme olmadığı takdirde; 10 ya da 11 Mart tarihlerinde Başkan Erdoğan; seçim için 14 Mayıs tarihini açıklayacak. Hemen ilave edeyim; Anayasaya göre seçim ilanı Cumhurbaşkanının iradesi ya da TBMM kararı ile olabiliyor. Cumhurbaşkanı seçim tarihini açıkladıktan sonra TBMM'nin onay yetkisine gerek yok. YSK da, Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği tarih itibarıyla seçim takvim süreci başlıyor ve en geç 60 gün içinde seçim yapılmak zorunda.

        DEPREMZEDELERİN OY KULLANMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

        Yaklaşık 13 buçuk milyon insanı etkileyen deprem bölgesinden milyonlarca insan Ankara, Kayseri, Konya başta olmak üzere pek çok ile geçici ya da kalıcı olarak yerleşti, yerleşmeye hazırlanıyor. Bu kişilerin nerede ve nasıl oy kullanacağıyla ilgili nihai açıklama YSK tarafından yapılacak.

        GÖRÜŞTÜĞÜM KAYNAKLARIMDAN ALDIĞIM BİLGİLERE GÖRE; SEÇİMLE İLGİLİ SÜREÇ VE OY KULLANMA ŞÖYLE GERÇEKLEŞECEK:

        1- Deprem yaşanan 11 ilde milletvekili sayıları değişmeyecek, Aralık ayında açıklanan sayılar geçerli olacak.

        2- Oy kullanma yeri ile ilgili kurallar da geçerli. Seçim takviminin Resmi Gazetede yayınlandığı günden itibaren seçmen Mart ortasına kadar birinci adres ve ikinci adres olarak iki adres belirleme hakkına sahip. Örneğin, bir öğrenci Aydın'da yaşıyor ama Ankara'da üniversite okuduğu için yurtta ya da evde kalıyor. Yasal süreç içinde belirtmesi halinde iki adresten birinde oy kullanabilir.

            3-YSK; kesin seçmen listeleri ve adreslerini seçmenlerin MERNİS'teki bilgileri neyse ona göre ilan eder.

            4- En çok merak edilen ve tartışılan konuya gelince; Eğer depremzede iseniz ve bir başka şehirde yakınınızın yanında geçici ya da temelli ikamet ediyor ya da bağımsız olarak bir başka şehre yerleşmiş iseniz; yeni yerleştiğiniz yerde üzerinize bir elektrik ya da su faturası var ise fatura beyanı ile, yok ise yanında ikamet ettiğiniz yakınınızın beyanı ya da hukuki terminolojiye göre muvaffakkatnamesi alınarak yaşamaya başladığı ilde ya da ilçede oy kullanabilecek. Ama istediği takdirde, deprem bölgesindeki adresinde kullanmak istediğini beyan ederse, eski adresinde kullanabilir.

            Yani; başka illere yerleşen depremzedeler için o illerde özel sandıklar kurulup, geldikleri deprem bölgesi için oy kullanmaları söz konusu değil.

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            Haberler Güncel 2023 seçimleri ne zaman? depremzedeler oyunu nerede nasıl kullanacak? Seçimin ertelenmesi söz konusu mu? İşte detaylar...
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