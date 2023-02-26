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    • 26.02.2023 19:11
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    Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki 'hükümet istifa' sloganlarına sert tepki

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" dedi.

    Bahçeli’den ’hükümet istifa’ sloganlarına sert tepki

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" dedi.

    Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

    Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

    Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

    Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.

    Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.

    Ayrıntılar geliyor....

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    Haberler Güncel Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki 'hükümet istifa' sloganlarına sert tepki
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