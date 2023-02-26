Son dakika: Fenerbahçe'den sonra şimdi de Beşiktaş tribünlerinde 'hükümet istifa' tezahüratı! Tribünleri karıştırıyorlar

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet acılar üzerinden siyaset devşirdi, deyim yerindeyse enkaz üzerinde miting yaptı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
FUTBOL VE TRİBÜNLER TOPA SOKULMAK İSTENDİ
Muhalefetin arkası kesilmeyen provokasyonlarının etkisi sürerken futbol ve tribünler de topa sokulmak istendi.
Dün Fenerbahçe tribünlerinde kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa" sesleri yükselmişti. Bugün aynı durum Beşiktaş - Antalyaspor maçında yaşandı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI DA SLOGAN ATTI
Tribünler maç öncesi ve karşılaşma başladıktan sonra "Hükümet istifa" sloganı attı.