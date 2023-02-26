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    • Spor
    • 26.02.2023 20:58
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    • 26.02.2023 21:35
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    Son dakika: Fenerbahçe'den sonra şimdi de Beşiktaş tribünlerinde 'hükümet istifa' tezahüratı! Tribünleri karıştırıyorlar

    Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken deprem üzerinden siyaset devşiren birtakım odaklar tribünleri topa sokmak istedi. Fenerbahçe - Konyaspor maçından sonra şimdi de Beşiktaş - Antalyaspor maçında ‘hükümet istifa’ sesleri yükseldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tribünden "istifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuz" olarak niteledi.

    Bu sefer de Beşiktaş tribünlerini karıştırıyorlar

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet acılar üzerinden siyaset devşirdi, deyim yerindeyse enkaz üzerinde miting yaptı.



    6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.

    FUTBOL VE TRİBÜNLER TOPA SOKULMAK İSTENDİ
    Muhalefetin arkası kesilmeyen provokasyonlarının etkisi sürerken futbol ve tribünler de topa sokulmak istendi.

    Dün Fenerbahçe tribünlerinde kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa" sesleri yükselmişti. Bugün aynı durum Beşiktaş - Antalyaspor maçında yaşandı.

    BEŞİKTAŞ TARAFTARI DA SLOGAN ATTI

    Tribünler maç öncesi ve karşılaşma başladıktan sonra "Hükümet istifa" sloganı attı.

        Ardından iki takım taraftarı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek İzmir Marşı'nı söyledi.

        KAYSERİSPOR: KİRLİ SİYASETE KARŞIYIZ
        Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserispor, "Tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete karşı olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

        DEVLET BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

        Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken, Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakasında tribünden "istifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuz" olarak niteledi.

        Bugün, Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasında oynanacak müsabakalarda da aynı "istifa" seslerinin yükselmesi halinde, futbol kulüplerinin oyuna geldiğinin, tuzağa düştüğünün netleşmiş olacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

        "MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP, konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."
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        Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe'den sonra şimdi de Beşiktaş tribünlerinde 'hükümet istifa' tezahüratı! Tribünleri karıştırıyorlar
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