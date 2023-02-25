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    • 25.02.2023 23:26
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    Yıllardır tökezleyen Ali Koç tribünleri politize edip çıkış yolu arıyor! Kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlar, paralı troller...

    Asrın felaketi sonrası yaralar sarılırken deprem üzerinden siyaset devşiren birtakım kirli mahfiller tribünleri topa sokmak istedi. Fenerbahçe - Konyaspor maçında kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan, 20 sene oldu istifa" sesleri yükseldi. Yıllardır başarı vadedip tökezleyen Ali Koç'un tribünleri politize edip çıkış yolu araması dikkatlerden kaçmazken akıllara Aziz Yıldırım'ın efsaneşmiş bir sözü geldi. Yıldırım, tribünleri siyaset meydanına çevirenlere "Sizi bir daha stada sokmam. Terbiyesizler, ahlaksızlar, paralı köpekler" şeklinde yanıt vermişti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kadıköy’de ısmarlama sloganlar, paralı troller...

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet acılar üzerinden siyaset devşirdi, deyim yerindeyse enkaz üzerinde miting yaptı.

    6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.




    FUTBOL VE TRİBÜNLER TOPA SOKULMAK İSTENDİ
    Muhalefetin arkası kesilmeyen provokasyonlarının etkisi sürerken futbol ve tribünler de topa sokulmak istendi.

    Bugün Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Konyaspor'u ağırladığı müsabakada oynanan futboldan çok deprem üzerinden siyaset yapan Ali Koç güdümündeki tribünler konuşuldu.

    KURGUSU ÖNCEDEN YAPILMIŞ ISMARLAMA SLOGANLAR
    Kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa" sesleri yükseldi.

    2018'den beri Fenerbahçe'nin başında olup tek bir şampiyonluk bile kazanamayan, her seferinde başar vadedip tökezleyen Ali Koç'un çıkış yolu olarak tribünleri politize etmesi olarak yorumlandı.



    Deprem üzerinden siyaset devşirenlerin Fenerbahçe tribünleri topa sokmak istemesi ise büyük tepki uyandırdı.

    "ALİ KOÇ FENERBAHÇE'Yİ SİYASETİNE MALZEME YAPMA"
    Bir sosyal medya kullancısı, "Ali Koç derdin siyaset yapmaksa adam gibi er meydana çık! Fenerbahçe'yi siyasetine malzeme yapma" ifadeleri kullanarak tepkisini dile getirdi.



        Öte yandan bu gelişmeler sonrası Twitter'da Ali Koç'u işaret eden 'İSTİFA ULAN' ve #köpekleritoplayın etiketleri gündem oldu.



        AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ HAFIZALARDA: AHLAKSIZ PARALI KÖPEKLER
        Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın tribünleri siyaset meydanına çevirenlere "Sizi bir daha stada sokmam. Terbiyesizler, ahlaksızlar, paralı köpekler, bu kadar ağır hakaret ediyorum" şeklinde tepki göstermesi ise hala hafızalarda.



        DEVLETİ FETÖ İLE İTHAM ETMİŞTİ
        Bu gelişmelerin ışığında Ali Koç'un 4 Şubat 2023 tarihinde devleti ve hükümeti FETÖ'cülükle itham eden skandal açıklamaları tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 3 Temmuz sürecini hatırlatarak, "Ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise, Fenerbahçe mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa, bunlar da işin içindedir" demişti.

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        Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz
        Haberler Güncel Yıllardır tökezleyen Ali Koç tribünleri politize edip çıkış yolu arıyor! Kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlar, paralı troller...
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