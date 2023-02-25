Yıllardır tökezleyen Ali Koç tribünleri politize edip çıkış yolu arıyor! Kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlar, paralı troller...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet acılar üzerinden siyaset devşirdi, deyim yerindeyse enkaz üzerinde miting yaptı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
FUTBOL VE TRİBÜNLER TOPA SOKULMAK İSTENDİ
Muhalefetin arkası kesilmeyen provokasyonlarının etkisi sürerken futbol ve tribünler de topa sokulmak istendi.
Bugün Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Konyaspor'u ağırladığı müsabakada oynanan futboldan çok deprem üzerinden siyaset yapan Ali Koç güdümündeki tribünler konuşuldu.
KURGUSU ÖNCEDEN YAPILMIŞ ISMARLAMA SLOGANLAR
Kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa" sesleri yükseldi.
2018'den beri Fenerbahçe'nin başında olup tek bir şampiyonluk bile kazanamayan, her seferinde başar vadedip tökezleyen Ali Koç'un çıkış yolu olarak tribünleri politize etmesi olarak yorumlandı.
Deprem üzerinden siyaset devşirenlerin Fenerbahçe tribünleri topa sokmak istemesi ise büyük tepki uyandırdı.
"ALİ KOÇ FENERBAHÇE'Yİ SİYASETİNE MALZEME YAPMA"
Bir sosyal medya kullancısı, "Ali Koç derdin siyaset yapmaksa adam gibi er meydana çık! Fenerbahçe'yi siyasetine malzeme yapma" ifadeleri kullanarak tepkisini dile getirdi.