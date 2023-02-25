Yıllardır tökezleyen Ali Koç tribünleri politize edip çıkış yolu arıyor! Kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlar, paralı troller...







FUTBOL VE TRİBÜNLER TOPA SOKULMAK İSTENDİ

Muhalefetin arkası kesilmeyen provokasyonlarının etkisi sürerken futbol ve tribünler de topa sokulmak istendi.

Bugün Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Konyaspor'u ağırladığı müsabakada oynanan futboldan çok deprem üzerinden siyaset yapan Ali Koç güdümündeki tribünler konuşuldu.

KURGUSU ÖNCEDEN YAPILMIŞ ISMARLAMA SLOGANLAR

Kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa" sesleri yükseldi.



2018'den beri Fenerbahçe'nin başında olup tek bir şampiyonluk bile kazanamayan, her seferinde başar vadedip tökezleyen Ali Koç'un çıkış yolu olarak tribünleri politize etmesi olarak yorumlandı.