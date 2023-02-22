Tatil için gittiği memleketinde depreme yakalandı: "Kıyamet kopuyor zannettim"

Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencisi Havva Akyol, tatil için Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Balarmudu Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gitti. Akyol burada Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlere yakalandı.
Yaşadıkları korku dolu dakikaları anlatan Akyol, ''3 yıldır Aksaray'da sınıf öğretmenliği okuyorum. Tatil sebebiyle Hatay'a gitmiştim. O gece ağabeyim köy korucusu olduğu için göreve gitmişti. Ben de hamile yengem ve küçük yeğenimin yanına gittim. Babam ve küçük kardeşim kendi evimizdeydi. O gün geç saatlere kadar uyuyamadım.
Gece saat 04.00 sularında bir sarsıntı oldu. Ben de hemen uyandım ve yengemi uyandırdım. 1,5 yaşındaki yeğenim sobanın yanında yatırıyordu. Soba kopacak ve altında kalacak sandım. Onu kucakladım. Yerimizden kalkamadık. Olayın şokuyla cesaret edemedim. Küçük kardeşim de bizim evden çıkıp yengemlere geldi. Kapıya vurup kalkın, uyanın diye bağırınca yengemi tuttuğum gibi dışarı çıktım'' ifadelerini kullandı.
"BİZİM EV YIKILMIŞTI"
Kendi evlerinin ise yıkıldığını belirten Akyol, ''Bizim ev yıkılmıştı. Babam, depremin şiddetiyle duvar vurunca balkondan aşağı düşmüş. Şükrediyoruz ki evin içerisine doğru atmamış. Babamı öyle görünce çok kötü hissettim, fakat çok şükür yaşıyordu" diye konuştu.