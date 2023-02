Tatil için gittiği memleketinde depreme yakalandı: "Kıyamet kopuyor zannettim"

"KAPILARINI BALTAYLA KIRDIK"

Havva Akyol, komşularını ise kapıyı kırıp, kurtardıklarını belirterek şöyle konuştu:

''Karşı komşumuzun evi yıkılmıştı. Toz duman vardı. Ne yaşadık o an hiçbir şekilde anlayamadım. Kıyamet kopuyor zannettim. O kadar kötü bir sarsıntıydı ki, çok şükür kaldığımız ev yıkılmadı, fakat her şey kullanılamaz hale geldi. Eğer o ev yıkılsaydı yengem ve yeğenimi asla çıkartamazdım. Komşumuzun kapısı sıkışmış, 5 kişilik bir aileyi çıkartmaya çalıştık. Kapılarını baltayla kırdık. Çok şükür hepsini kurtardık. O an evimiz yıkıldığı için çok üzüldüm. Sonrasında olayın ne kadar büyük olduğunu öğrendim.