Son dakika: Dünya Erzin’i konuşuyor! Kahramanmaraş depreminde bir bina bile yıkılmadı: Depreme nasıl direndi?

Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma yol açan depremleri onlarca haberle sayfasına taşıyan Amerikan New York Times gazetesi, bu kez hiçbir binanın yıkılmadığı Hatay ilçesine odaklandı. 'Bir Türk şehri diğerleri yıkıldığında depreme nasıl dayandı?' başlığıyla özel bir haber yayımlayan New York Times, Hatay'ın kuzeyindeki Erzin ilçesinin depremi hiç can kaybı olmaksızın ve küçük hasarlarla atlattığını kaydetti.