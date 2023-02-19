Son dakika: Dünya Erzin’i konuşuyor! Kahramanmaraş depreminde bir bina bile yıkılmadı: Depreme nasıl direndi?

Jeolog Tamer Duman ise, Erzin'in İskenderun'dan farklı olarak deniz seviyesinden yüksekte olduğunu, ana kaya ile kumdan daha iri sağlam zemine inşa edildiğini söyledi. Duman'a göre, sert zemin deprem dalgaları ve binalar arasında bir şok sönümleyici rolü oynar, binaların sallanmasını azaltır.

New York Times'ın haberinde, 1999 depreminde yine tek bir binanın yıkılmadığı Kocaeli'nin Tavşancıl kasabasına da değinildi. Yer bilimciler, sert zemin üstünde yükselen Tavşancıl'ın 1999 depremine dayandığını kaydediyor. Yanı sıra, tarihi depremler ve yüzlerce artçı şokla sarsılan şehirlerde birkaç binanın yıkıldığı bazı mahalleler de çarpıcı örnek teşkil ediyor.