Son dakika: Dünya Erzin’i konuşuyor! Kahramanmaraş depreminde bir bina bile yıkılmadı: Depreme nasıl direndi?

Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma yol açan depremleri onlarca haberle sayfasına taşıyan Amerikan New York Times gazetesi, bu kez hiçbir binanın yıkılmadığı Hatay ilçesine odaklandı. 'Bir Türk şehri diğerleri yıkıldığında depreme nasıl dayandı?' başlığıyla özel bir haber yayımlayan New York Times, Hatay'ın kuzeyindeki Erzin ilçesinin depremi hiç can kaybı olmaksızın ve küçük hasarlarla atlattığını kaydetti.
USGS verilerine göre 7.8 büyüklüğündeki depremle Türkiye'nin küçük şehri Erzin'in çevresinde yüzlerce kilometrelik yüzeyin parçalandığını ve binaların yerle bir olduğunu belirten gazete, Amanos Dağları'nın eteğindeki ilçenin ise ayakta kaldığını yazdı.
Erzin'in Akdeniz yakınındaki 'istikrar vahası' olarak niteleyen New York Times, Türkiye ve Suriye'de on binlerce can alan depremin birçok şehri yıkarken ilçenin sarsıntıyı ve artçı şokları nasıl atlattığı sorusunun sorulduğunu aktardı. Tek bir binanın bile yıkılmadığı Erzin'de belediyenin ruhsatsız inşaatlara izin vermediğini ve başkanın bununla övünme fırsatını hemen hayata geçirdiğini bildiren gazete, bilim insanları ve mühendislerin ise inşaat planlarının yanı sıra ilçenin zeminine odaklandığını dile getirdi.
Bilim insanları ve mühendislere göre çok sağlam bir zemine sahip Erzin şanslı bir konumda yer alıyor. 40 yıldır bölgenin fay hatlarını inceleyen yüzey bilimci Ömer Emre, "Toprağın durumu ağır hasar görmememizin asıl nedeni" dedi.
New York Times, 40 binden fazla insanın yaşadığı Erzin'in depremin merkez üssüne yaklaşık 80 kilometre mesafede olduğunu, yerle bir olan İskenderun ve Antakya'nın ise daha uzakta konumlandığını hatırlattı.
Jeomorfolog Ömer Emre, İskenderun gibi yumuşak kıyı zeminine inşa edilen yerlerin sarsıntıdan daha kolay etkilendiğini belirtti: