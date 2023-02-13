Kalyon Holding İslahiye'ye 3 bin kişilik konteyner kent kuruyor! Cemal Kalyoncu açıkladı: "Pazartesi burası kullanıma açılacak Allah'ın izniyle"

Depremin 2 günü tüm ailesiyle birlikte bölgeyi gezerek yapılması gerekenlerle ilgili incelemeler yaptığını belirten Cemal Kalyoncu, "Depremin ardından hemen Kalyon Holding, Kalyon Vakfı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi bir araya gelerek depremle ilgili neler yapabileceğimizi oturup kararlaştırdık. Bu çerçevede 250 makine ve ekipmanımız ile yaklaşık 2 bin personelimizi Gaziantep, İslahiye, İskenderun, Hatay ve Adıyaman bölgesine sevk ettik. Daha sonra acil ihtiyaçlar olarak barınma noktasında 3 bin kişilik konteyner kentimizi İslahiye'ye kurduk. Buradaki konteyner kentte vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her şeyi düşündük. Banyo, tuvalet, çocuk oyun alanları, kreşler, çamaşırhane, yeme içme alanları ve ibadethane bu konteyner kentte olacak. Ayrıca konteyner kentinin kenarına güneş enerji santrali kurarak kendi elektriğini üretmesini sağlayacağız."