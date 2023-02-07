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    • 07.02.2023 16:51
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    • 07.02.2023 17:06
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    Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a şok! Başsavcılık soruşturma başlattı

    CHP yandaşları Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a şok! Deprem sonrası yaptıkları yayınlarda sarf ettikleri sözler nedeniyle Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Takvim.com.tr 2 ismin skandal sözlerini gündeme taşımıştı...

    takvim.com.tr
    Enver Aysever ve Merdan Yanardağ’a şok!

    CHP yandaşı Enver Aysever ve Medan Yanardağ'ın deprem felaketi sonrası imza attığı skandalın hesabı sorulacak.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaşanan deprem afetiyle ilgili olarak bir televizyon programında Merdan Yanardağ ve sosyal medyada yayınlanan videosunda Enver Aysever'in sarf ettiği sözler nedeniyle TCK'nin 216'ncı maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan dolayı resen soruşturma başlatıldığını duyuruldu.

    MERDAN YANARDAĞ'IN SKANDAL SÖZLERİ

    DEPREMİN FATURASINI İKTİDARA OY VERENLERE KESTİ
    CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dün büyük bir skandala imza attı.

    Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen Yanardağ depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunup skandal ifadeler kullandı.

        MERDAN YANARDAĞ'DAN SKANDAL İFADELER
        "İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır."         iddiasında bulunan Yanardağ, "Bu bölge ağırlıklı olarak dindar muhafazakar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki tanrı?" ifadeleriyle kin kustu.

        CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER'İN İMZA ATTIĞI SKANDAL
        Benzer bir skandala CHP yandaşı Enver Aysever ve yayın konuğu Ahmet Ercan da imza atmıştı.

        Ahmet Ercan depremlerin büyük yıkama sebep olduğu ülkeleri sayarken bunların ortak yönünün ne olduğunu sorunca Enver Aysever "Siyasal İslam" yanıtını vererek deprem üzerinden hem siyaset yaptı hem de İslam düşmanlığını gösterdi.

        DEPREM ÜZERİNDEN İSLAM DÜŞMANLIĞI VE SİYSAET
        Ercan şu skandal sözleri söyledi;
        "Ulusal gelir halk arasında ne kadar eşit paylaşırsa deprem ölümleri o denli düşer. Bak Envercim sana bu konuda bir şey söyleyeyim biz her televizyonda her şeyi konuşamıyoruz seni bildiğim için konuşuyorum. Depremde en çok yıkım olan ülkeleri sana sayacağım, ve bunların ortak yönünü siz kendiniz söyleyeceksiniz. Endonezya, Bangladeş, Hindistan'ın kuzeyi, Afganistan, Pakistan, İran ve Türkiye."


        Ahmet Ercan'ın bu algı dolu ifadelerine CHP yandaşı Enver Aysever ise gülümseyerek "Siyasal İslam" şeklinde skandal bir yanıt verdi.

        "TAKDİR-İLAHİ DEĞİL TAKDİR-İ SİYASİ"
        Aysever'i onaylayan Ercan skadanlın dozunu artırarark şunları söyledi;

        "Aynen öyle. Kadercilik ve yazgıcılık. Şuanda da bütün televizyon kanalları "Allah korusun, deprem takdir-i ilahidir, yapacak bir şey yok, devletimiz büyüktür, yaralarınız en kısa zamanda sarılacaktır" lafları söyleniyor. Ben şuanda Türkiye'nin yaşayan en yaşlı depremcisi oldum. 1970'den beri depremleri görüyorum. Siyasilerin söylediği hep aynı laf. Diğer bir deyimle özet olarak söylemek gerekirse deprem takdir-i ilahi değil takdir-i siyasidir."
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