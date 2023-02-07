Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a şok! Başsavcılık soruşturma başlattı

CHP yandaşı Enver Aysever ve Medan Yanardağ'ın deprem felaketi sonrası imza attığı skandalın hesabı sorulacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaşanan deprem afetiyle ilgili olarak bir televizyon programında Merdan Yanardağ ve sosyal medyada yayınlanan videosunda Enver Aysever'in sarf ettiği sözler nedeniyle TCK'nin 216'ncı maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan dolayı resen soruşturma başlatıldığını duyuruldu.
MERDAN YANARDAĞ'IN SKANDAL SÖZLERİ
DEPREMİN FATURASINI İKTİDARA OY VERENLERE KESTİ
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dün büyük bir skandala imza attı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen Yanardağ depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunup skandal ifadeler kullandı.