Enver Aysever ve Ahmet Ercan'dan skandal! Deprem üzerinden siyaset ve İslam düşmanlığı...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem birçok ilde hissedilirken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.
AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından yapılan son açıklamada, "Depremin ardından 130 artçı deprem oldu. Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli görevlendirilmiş durumda. Yaralı sayısı 8533, ölü sayısı 1498 olarak güncellenmiştir. Azerbaycan dahil olmaz üzere 40'ın üzerindeki ülkeden bize yardım talebi var. " ifadelerine yer verildi.
CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER VE AHMET ERCAN'DAN SKANDAL
Türkiye depremin yaralanırı sarmaya çalışırken CHP yandaşı Enver Aysever ve yayın konuğu Ahmet Ercan büyük bir skandala imza attı.
Ahmet Ercan depremlerin büyük yıkama sebep olduğu ülkeleri sayarken bunların ortak yönünün ne olduğunu sorunca Enver Aysever "Siyasal İslam" yanıtını vererek deprem üzerinden hem siyaset yaptı hem de İslam düşmanlığını gösterdi.
DEPREM ÜZERİNDEN İSLAM DÜŞMANLIĞI VE SİYSAET
Ercan şu skandal sözleri söyledi;
"Ulusal gelir halk arasında ne kadar eşit paylaşırsa deprem ölümleri o denli düşer. Bak Envercim sana bu konuda bir şey söyleyeyim biz her televizyonda her şeyi konuşamıyoruz seni bildiğim için konuşuyorum. Depremde en çok yıkım olan ülkeleri sana sayacağım, ve bunların ortak yönünü siz kendiniz söyleyeceksiniz. Endonezya, Bangladeş, Hindistan'ın kuzeyi, Afganistan, Pakistan, İran ve Türkiye."
Ahmet Ercan'ın bu algı dolu ifadelerine CHP yandaşı Enver Aysever ise gülümseyerek "Siyasal İslam" şeklinde skandal bir yanıt verdi.
"TAKDİR-İLAHİ DEĞİL TAKDİR-İ SİYASİ"
Aysever'i onaylayan Ercan skadanlın dozunu artırarark şunları söyledi;
"Aynen öyle. Kadercilik ve yazgıcılık. Şuanda da bütün televizyon kanalları "Allah korusun, deprem takdir-i ilahidir, yapacak bir şey yok, devletimiz büyüktür, yaralarınız en kısa zamanda sarılacaktır" lafları söyleniyor. Ben şuanda Türkiye'nin yaşayan en yaşlı depremcisi oldum. 1970'den beri depremleri görüyorum. Siyasilerin söylediği hep aynı laf. Diğer bir deyimle özet olarak söylemek gerekirse deprem takdir-i ilahi değil takdir-i siyasidir."
DEPREM SONRASI DEVLET SEFERBER OLDU
Türkiye'yi sarsan deprem sonrası devlet ise seferber oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına gitti.