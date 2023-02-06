Enver Aysever ve Ahmet Ercan'dan skandal! Deprem üzerinden siyaset ve İslam düşmanlığı...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem birçok ilde hissedilirken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından yapılan son açıklamada, "Depremin ardından 130 artçı deprem oldu. Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli görevlendirilmiş durumda. Yaralı sayısı 8533, ölü sayısı 1498 olarak güncellenmiştir. Azerbaycan dahil olmaz üzere 40'ın üzerindeki ülkeden bize yardım talebi var. " ifadelerine yer verildi.

CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER VE AHMET ERCAN'DAN SKANDAL

Türkiye depremin yaralanırı sarmaya çalışırken CHP yandaşı Enver Aysever ve yayın konuğu Ahmet Ercan büyük bir skandala imza attı.