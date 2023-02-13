Deprem bölgesine gelerek incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında halen enkaz altında yakınlarının olduğunu söyleyen depremzedeler "Burası siyaset yeri" değil diyerek tepki gösterdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için yoğun çalışmalar sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de bugün Malatya'ya gelerek incelemelerde bulundu.
Beraberindeki partililerle birlikte Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına gelen Akşener, burada görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
MALATYA'DA DEPREMZEDELERDEN MERAL AKŞENER VE İYİ PARTİLİLERE SERT TEPKİ! I VİDEO İZLE