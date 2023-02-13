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    • Güncel
    • 13.02.2023 17:49
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    • 13.02.2023 18:20
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    Vatandaş Meral Akşener'in "siyasi yağmacılığı"na fırsat tanımadı! İYİ Partililer depremzedelere küfretti

    Son dakika haberi | "Asrın felaketi" üzerinden siyasi rant peşinde koşan isimlerden olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e depremzede bir vatandaş tepki gösterdi. Enkaz altında yakınları olduğunu söyleyen bir kişi "Burası siyaset yeri değil" sözleriyle Akşener'e seslenince ortalık karıştı. İYİ Partili bazı isimlerle vatandaşlar arasında arbede çıkarken, Akşener hızla bölgeden kaçtı. İYİ Partili isimlerin depremzedelere küfür ettiği iddia edildi.

    İHA
    Depremzedelerden siyasi yağmacılığa geçit yok

    Deprem bölgesine gelerek incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında halen enkaz altında yakınlarının olduğunu söyleyen depremzedeler "Burası siyaset yeri" değil diyerek tepki gösterdi.



    Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için yoğun çalışmalar sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de bugün Malatya'ya gelerek incelemelerde bulundu.

    Beraberindeki partililerle birlikte Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına gelen Akşener, burada görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

    MALATYA'DA DEPREMZEDELERDEN MERAL AKŞENER VE İYİ PARTİLİLERE SERT TEPKİ! I VİDEO İZLE



        İnceleme sonrası makam aracına binan Akşener'e çevrede bulunan depremzedelerden tepki gelince ortalık biranda karıştı. Akşener, hızlıca bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar ile partililer arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri araya girerek olayları yatıştırmak için çaba sarf ederken iddiaya göre partililerden birinin depremzedelere küfür ettiği iddiası yine tartışmaları alevlendirdi.



        Buranın siyaset yeri olmadığını söyleyen bazı depremzedeler, halen enkaz altında canlarının olduğunu söyleyerek devletin depremin ilk anından itibaren yanlarında olduğunu söyleyerek hiçbir yardım yapılmadığı iddialarının yalan olduğunu ifade ettiler.

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        Depremzedelerden siyasi yağmacılığa geçit yok
        Haberler Güncel Vatandaş Meral Akşener'in "siyasi yağmacılığı"na fırsat tanımadı! İYİ Partililer depremzedelere küfretti
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