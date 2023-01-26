Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın 'imam hatip' düşmanlığı! Tele 1'de 28 Şubat'ı hatırlatan sözler...

ERDOĞAN'IN 2014 SEÇİMLERİNDE KAZANMASINI YSK'YA BAĞLADI

YSK başkanının imam hatip mezunu olmasını hazmedemeyen Kongar, "2014 seçimlerinde herkes 'Ekmek için Ekmeleddin' diye aday olur mu dedi, onun da etkisi olabilir tabi de oradaki sorun Recep Tayyip Erdoğan gibi demir pençeli bir başbakanın görevlerinden istifa etmeden aday olmasıdır. Sorumlusu da YSK'dır." diyerek Başkan Erdoğan'ın adaylığının 'legal' olmadığını öne sürdü.

MERDAN YANARDAĞ İMAM HATİPLERİ HEDEF ALDI: "BÖYLE BİR MODEL OLUŞMAYA BAŞLADI"

Bu sözler sonrasında araya giren Yanardağ ise, "Kaç tane yüksek yargı organı var. Danıştay, Sayıştay, Yargıtay ve YSK... En üstte Anayasa Mahkemesi var tabi. Dört yüksek yargı kurulu en son itiraz mercii temyiz görevi görüyor. Yüksek yargı kurumundan ikisinin başkanının kardeş olması enteresan." diye konuştu.

2021'en bu yana Sayıştay Başkanı görevini yürüten Metin Yener'i hedef alan Yanardağ, "Metin Yener'e baktım. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuş. Siyasal bilgiler de hukuk dersi almış olabilirler. 1972 doğumlu, oldukça genç. Gazi Üniversitesi öncesindeki eğitiminden hiç söz edilmemiş. O da imam hatipli olabilir. Bunun önü açıldı artık olabilir" ifadelerini kullandı.

İmam hatip mezunlarının yüksek görevlere geldiğine vurgu yapan Yanardağ, "Böyle bir model oluşmaya başladı" diyerek rahatsızlığını bir kez daha dillendirdi.

Sözlerinin devamında YSK Başkanı'nı bir kez daha hedef alan Yanaradağ, "Özel bir biçimde kayrılıp tırmandırıldığına dair iddialar var." diye konuştu.

İLK SKANDALLARI DEĞİL

Bu durum Tele 1'de yaşanan ilk skandal değil.



Yanardağ'ın bugün "İmam hatiplerin önü açıldı artık bunlar olabilir" diyerek görüşlerini perdelemeye çalıştığı Tele 1'de geçtiğimiz aylarda büyük bir skandal yaşanmıştı.

"TELE 1'DE İMAM HATİPLERİN KAPATILMASI İSTENDİ"

CHP milletvekilliğinden istifa edip Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen Sera Kadıgil, Yanardağ'ın yayın yönetmeni olduğu ekranda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve imam hatip liselerinin kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Söz konusu yayın nedeniyle Tele1'in, 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Yayın hizmetler, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK tarafından, yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verilmişti.