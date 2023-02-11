CANLI | Yüzyılın deprem felaketinde dakika dakika tüm detaylar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımın yaşandığı illerde süreci koordine etti. Erdoğan da afet bölgelerini ziyaret edip depremzedelerle bir araya geldi, bölgenin 1 yılda ayağa kaldırılacağını söyledi.
YIKILAN BİNALARA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bir yandan da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor. Adana'da yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE
Takvim.com.tr ekibinden Sunucu Editörümüz Fatma Gül ve Video Editörümüz Yasin Aktaş yıkımın vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde suların yükseldiği bölgeden son durumu aktardı.
DEVLETİMİZ DESTEĞİNİ EKSİK ETMEDİ
Rönesans rezidansın arama kurtarma çalışmalarına Özel Harekat Polisleri de katılıyor. Görevli polis memuru çalışmalarla ilgili bilgi verirken, gözyaşlarını zor tuttu. Polis memur, "Devletimiz ilk günden beri desteğini eksik etmedi. Uykusuz bir şekilde sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKAYA KADAR MUCİZE BEKLİYORUZ
Buket apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ANDA ekibinin başı Okan Bey, "Son dakikaya kadar hep mucize bekliyoruz. İlk gün 2 tane sağ vatandaşımıza ulaştık. İki gün önce Yağmur ve annesine ulaştık." dedi.
Öte yandan yüzyılın felaketinde mucize haberleri peşi sıra gelirken zamanla yarış sürüyor.
Takvim.com.tr 12 Şubat'ta bölgeden gelen haberleri dakika dakika sizler için derledi;
KONTEYNER KENTLER KURULMAYA BAŞLANIYOR
02.00 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Biz de bir taraftan bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik." dedi.
ANNE VE MİNİK KIZI 141 SAAT SONRA ÇIKARILDI
01.10 Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı Hüseyin Dönmez Apartmanı'nda yaşayan anne ve 5 yaşındaki kızı deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı. Anne ve kızı 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 141 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
140 SAATSONRA TEKBİRLERLE KURTARILDI
00.41 Kahramanmaraş'ta depremin üzerinden 140 saat geçmesinin ardından inanılmaz bir kurtuluş daha yaşandı. Ekipler 27 yaşındaki Muhammed'i 10 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarıp sevinçle tekbirler getirdi. "Ben iyiyim" diyen Muhammed ise hayata el salladı.