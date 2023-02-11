CANLI | Yüzyılın deprem felaketinde dakika dakika tüm detaylar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

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Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımın yaşandığı illerde süreci koordine etti. Erdoğan da afet bölgelerini ziyaret edip depremzedelerle bir araya geldi, bölgenin 1 yılda ayağa kaldırılacağını söyledi.



YIKILAN BİNALARA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bir yandan da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor. Adana'da yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.