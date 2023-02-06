Deprem bölgesinde son durum! Kaç kişi hayatını kaybetti? Dakika dakika yaşananlar... Kahramanmaraş, Gaziantep Hatay...

DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDEN SON BİLGİLER

7 Şubat itibariyle bölgede yaşananlar ise şu şekilde;

CAN KAYBI YÜKSELDİ

00.34 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 483 kişinin yaralandığını, 7 bin 840 kişinin de enkazdan çıkarıldığını bildirdi.

338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildi.

00.32 Milli Savunma Bakanlığı şehitlerimizin olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklmada, "Merkez üssü Hatay'da kahraman silah arkadaşlarımız Ulş. Uzm. Çvş. Hakan AL, P. Er Mert Can SÜMBÜL ve P. Er Eren TAŞKIN şehit olmuşlardır." ifadelerine yer verildi.