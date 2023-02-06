Deprem bölgesinde son durum! Kaç kişi hayatını kaybetti? Dakika dakika yaşananlar... Kahramanmaraş, Gaziantep Hatay...

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmak için devlet millet el ele mücadelesini sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
YÜZ YILIN FELAKETİ
Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem 10 ilde şiddetli şekilde hissedilirken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.
10 İL SARSILDI
Deprem özellikle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.
Deprem bölgelerinde geçici barınma merkezleri