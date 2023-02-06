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    • 07.02.2023 00:49
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    Deprem bölgesinde son durum! Kaç kişi hayatını kaybetti? Dakika dakika yaşananlar... Kahramanmaraş, Gaziantep Hatay...

    Son dakika haberleri... 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Başkan Erdoğan deprem sebebiyle milli yas ilan etti. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi. Depremin bilançosuna ilişkin son bilgiler ise şu şekilde: 2 bin 379 kişinin hayatını kaybetti 14 bin 483 kişinin yaralandı 7 bin 840 kişi de enkazdan çıkarıldı.

    takvim.com.tr
    Dakika dakika deprem

    Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmak için devlet millet el ele mücadelesini sürdürüyor.

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    KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

    YÜZ YILIN FELAKETİ
    Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem 10 ilde şiddetli şekilde hissedilirken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

    10 İL SARSILDI
    Deprem özellikle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.


    Deprem bölgelerinde geçici barınma merkezleri

        Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi. 3500 mehmetçik sahada arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

        MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

        Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesine yer verildi.

        6 Şubat'ta meydana gelen depremde ilk gün geride kaldı.

        DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDEN SON BİLGİLER
        7 Şubat itibariyle bölgede yaşananlar ise şu şekilde;

        CAN KAYBI YÜKSELDİ
        00.34         Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

        2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 483 kişinin yaralandığını, 7 bin 840 kişinin de enkazdan çıkarıldığını bildirdi.

        338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildi.

        00.32 Milli Savunma Bakanlığı şehitlerimizin olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklmada, "Merkez üssü Hatay'da kahraman silah arkadaşlarımız Ulş. Uzm. Çvş. Hakan AL, P. Er Mert Can SÜMBÜL ve P. Er Eren TAŞKIN şehit olmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

            00.24 MSB: Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkânlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz.

            00.09 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Enkaz altından yaralanmış halde kurtarılan ve durumu kritik olan hastalarımızı Uçak Ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk ediyoruz. Depremin sonuçlarına karşı tüm ekiplerimizle mücadele halindeyiz. Türkiye bu zorluğun altında kalmayacak.

            Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor. İlk müdahalenin ardından hastanelere nakiller sağlanıyor. Acımızı azaltmak için tüm gücümüzle sahadayız."

            Deprem'in ilk gününde yaşananlar için resme tıklayınız;
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            Haberler Güncel Deprem bölgesinde son durum! Kaç kişi hayatını kaybetti? Dakika dakika yaşananlar... Kahramanmaraş, Gaziantep Hatay...
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