CANLI | Asrın felaketinde dakika dakika tüm detaylar! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımın yaşandığı illerde süreci koordine etti.
TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE
Takvim.com.tr ekibinden Sunucu Editörümüz Fatma Gül ve Video Editörümüz Yasin Aktaş yıkımın vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde suların yükseldiği bölgeden son durumu aktardı.
Editörümüz Fatma Gül, bölgede yalnızca yardım araçlarının geçişine izin verildiğini bildirdi.
10 Şubat itibariyle dakika dakika deprem sonrası yaşananlar;
04.05: Arjantin, Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.
01.48 Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini duyurdu.
01.03 Diyarbakır'da evlerinde hasar meydana gelen yüzlerce vatandaş için çadır kent kuruldu. AFAD tarafından Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Park, Kent Meydanı'nda ailelere kurulan çadırlarda jandarma ekipleri battaniye dağıtımı yaparken Kızılay ise yemek dağıtımı gerçekleştirdi, vatandaşlar ateş yakıp ısındı. Çadır kent gece havadan görüntülendi.
OHAL RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
00.00: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı TBMM Genel Kurulu'nun 9 Şubat tarihli 61. birleşiminde onaylandı.