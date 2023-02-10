CANLI | Asrın felaketinde dakika dakika tüm detaylar! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya...

TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE

Takvim.com.tr ekibinden Sunucu Editörümüz Fatma Gül ve Video Editörümüz Yasin Aktaş yıkımın vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde suların yükseldiği bölgeden son durumu aktardı.



Editörümüz Fatma Gül, bölgede yalnızca yardım araçlarının geçişine izin verildiğini bildirdi.





10 Şubat itibariyle dakika dakika deprem sonrası yaşananlar;



04.05: Arjantin, Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.

01.48 Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini duyurdu.

01.03 Diyarbakır'da evlerinde hasar meydana gelen yüzlerce vatandaş için çadır kent kuruldu. AFAD tarafından Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Park, Kent Meydanı'nda ailelere kurulan çadırlarda jandarma ekipleri battaniye dağıtımı yaparken Kızılay ise yemek dağıtımı gerçekleştirdi, vatandaşlar ateş yakıp ısındı. Çadır kent gece havadan görüntülendi.