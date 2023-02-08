Asrın felaketinde dakika dakika tüm detaylar! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımın yaşandığı illerde süreci koordine etti.
"BU DÖNEM BİRLİK VE BERABERLİK DÖNEMİDİR"
Başkan Erdoğan da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. 7,7 ve 7,6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Erdoğan sonrasında Hatay ve Adana'ya geçti. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu dönem bir birlik beraberlik dönemidir" dedi.
Öte yandan Erdoğan, "Şuan itibarıyla vefat edenlerin sayısı 9 bin 57 yaralı sayısı ise 52 bin 979" ifadelerini kullandı.
Dünya da önemli bir dayanışma örneği sergiledi... Başta gardaş Azerbaycan olmak üzere Avrupa'dan Amerika'ya Rusya'dan Çin'e pek çok ülke peşi sıra yardım açıkladı.
9 Şubat itibariyle yaşananlar;
03.00 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.
02.47 İstanbul''da bulunan AFAD Gönüllüleri Yüksek Hızlı Tren ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
01.10 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da bulunan 60 yaralı Cumhurbaşkanlığı uçağı ile tedavileri için Ankara'ya getirildi.