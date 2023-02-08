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    • 09.02.2023 03:14
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    • 09.02.2023 03:43
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    Asrın felaketinde dakika dakika tüm detaylar! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya...

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Otoritelerce "asrın felaketi" olarak tanımlanan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. 12 bin 391 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 62 bin 914 vatandaşımız da yaralandı. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken ekiplerin enkaz alanlarında canhıraş mücadelesi sürüyor. Takvim.com.tr asrın felaketinde dakika dakika yaşananları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Asrın felaketinde dakika dakika yaşananlar!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı.

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

    Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımın yaşandığı illerde süreci koordine etti.



    "BU DÖNEM BİRLİK VE BERABERLİK DÖNEMİDİR"
    Başkan Erdoğan da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. 7,7 ve 7,6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Erdoğan sonrasında Hatay ve Adana'ya geçti. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu dönem bir birlik beraberlik dönemidir" dedi.

    Öte yandan Erdoğan, "Şuan itibarıyla vefat edenlerin sayısı 9 bin 57 yaralı sayısı ise 52 bin 979" ifadelerini kullandı.

    Dünya da önemli bir dayanışma örneği sergiledi... Başta gardaş Azerbaycan olmak üzere Avrupa'dan Amerika'ya Rusya'dan Çin'e pek çok ülke peşi sıra yardım açıkladı.



    9 Şubat itibariyle yaşananlar;

    03.00 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

    02.47 İstanbul''da bulunan AFAD Gönüllüleri Yüksek Hızlı Tren ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

    01.10 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da bulunan 60 yaralı Cumhurbaşkanlığı uçağı ile tedavileri için Ankara'ya getirildi.

        00.09 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Ankara'nın Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.

        14 BİN 68 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
        00.00         Türk Hava Yolları, bugün deprem bölgesinden başlattığı tahliye uçuşlarıyla 14 bin 68 vatandaşı İstanbul ve Ankara'ya taşıdı.

        Türk Hava Yolları'ndan (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah 07.00'de başlatılan tahliye operasyonunun kış şartlarına rağmen planlandığı şekilde icra edildiğini belirtti.

        Bu kapsamda, saat 23.50 itibarıyla 80 sefer tamamlanırken, 14 bin 68 vatandaş İstanbul ve Ankara'ya ulaştırıldığını aktaran Üstün, 9 Şubat sabah 07.00'a kadar kalan 93 seferi tamamlayarak halen havalimanlarında bekleyen 16 bin 500 vatandaşı da tahliye etmiş olacaklarını kaydetti.

        Üstün, "9 Şubat sabah 07.00 ile 10 Şubat 07.00 saatleri arasında planladığımız 170 sefer ile vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştireceğiz." dedi.

        Depremin üçüncü gününde yaşananlar için resme tıklayınız;

        Depremin ikinci gününde yaşananlar için resme tıklayınız;

        Depremin ilk gününde yaşananlar için resme tıklayınız;


        İLK GÜN YAŞANANLAR İNFOGRAFİK;
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