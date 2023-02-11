Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.
149. SAATTEKİ MUCİZE
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.
Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.
Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.
İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.
60 YAŞINDAKİ 142 SAAT SONRA KURTARILDI
60 yaşlarındaki Samir 7. güne girilirken sağ olarak çıkarıldı.
KUR'AN-I KERİM OKURKEN BULUNDU! 140. SAATTE MUCİZENİN ADI MUHAMMED
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki bir enkazdan, depremden 140 saat sonra bir erkek yaralı kurtarıldı. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 11 katlı Gözde Sitesi'nin 3. katında yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Mohammed Habip'ten ses alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.