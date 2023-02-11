Türk Hava Yolları'ndan (THY) üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı! 11 Şubat - 30 Haziran tarihli bileti olanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de üniversitelerin yaz aylarına kadar tatil edildiğini duyurdu.



Erdoğan "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Gelişme sonrası Türk Hava Yolları 'ndan önemli bir açıklama geldi.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İADE VE DEĞİŞİM HAKKI

Türk Hava Yolları (THY), bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite öğrencilerimizin dikkatine: 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. 31 Mart'a kadar THY internet sitesinde yer alan formu, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgenizle birlikte doldurarak işlemlerinizi yapabilirsiniz."





