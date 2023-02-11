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    • Güncel
    • 12.02.2023 03:41
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    • 12.02.2023 03:41
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    Türk Hava Yolları'ndan (THY) üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı! 11 Şubat - 30 Haziran tarihli bileti olanlar...

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem nedeniyle ülke genelinde tüm üniversitelerde yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. ardından THY'den öğrencilerin biletlerine yönelik açıklama geldi. Gelişme üzerine THY bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı tanıdı.

    THY’den öğrencilerine iade ve değişim hakkı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de üniversitelerin yaz aylarına kadar tatil edildiğini duyurdu.

    Erdoğan "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız." ifadelerini kullandı.

    Gelişme sonrası Türk Hava Yolları'ndan önemli bir açıklama geldi.

    ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İADE VE DEĞİŞİM HAKKI
    Türk Hava Yolları (THY), bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu.

    THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Üniversite öğrencilerimizin dikkatine: 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. 31 Mart'a kadar THY internet sitesinde yer alan formu, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgenizle birlikte doldurarak işlemlerinizi yapabilirsiniz."


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