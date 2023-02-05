Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından milli yas ilan etti! Dakika dakika gelişmeler

DEPREM SONRASI GELİŞMELERİ DAKİKA DAKİKA AKTARIYORUZ

23.25 AFAD tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 2 bin 316'e yükseldiği bildirilirken 6 bin 217 binanın yıkıldığı ve 13 bin 293 kişinin yaralandığı belirtildi.

23.10 Depremin 19.saatinde enkazdan 4 kişi kurtarıldı.

22.36 Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedeler için çadır kurulumlarına başlandı. Alınan bilgiye göre, depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınabilmesi için çadırların kurulumları gerçekleştiriliyor.

Garnizon Komutanlığı askerlerince 12 Şubat Stadı'na 120, Saim Çotur Stadı'na 256, Batıpark'a 72, Atatürk Parkı'na 200, jandarma tarafından da çeşitli bölgelere 4 binin üzerinde olmak üzere toplam 4899 çadır inşa edilecek.

Depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da da vatandaşlar Merkez Spor Salonu'nda ağırlanıyor. Spor salonuna gelen bazı depremzedeler geceyi burada geçirirken, salon dışında da AFAD tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.

Kentteki tüm spor salonları ve gençlik merkezlerinin, depremzedelerin kullanımına açık olduğunu belirtti.

BAYKAR'DAN DESTEK

22.25 Baykar, deprem bölgesine gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi sevk ettiklerini duyurdu.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Baykar, AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak 50 milyon 812 bin 980 TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi tedarik ederek, tırlarla deprem bölgesine sevk ediyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm ekibimizin gayreti, duaları ve yüreği bu acı felakette mağdur olan milletimizle birlikte. Elimizden gelen her ne varsa, devletimizin yardım kuruluşları ve güvenlik güçlerimizin emrindedir. Rabb'im aziz milletimizi ve ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

Baykar'ın tedarik ettiği malzemeler şu şekilde:

"581 Jeneratör, 7 bin 040 adet gıda kolisi, 4 bin 440 paket bebek maması, 255 bin 416 kutu konserve gıda, 202 bin 841 parça kıyafet,13 bin 504 adet hijyen malzemesi, 20 bin 075 adet battaniye, 100 bin adet powerbank, el feneri ve pil, 10 bin 154 adet uyku tulumu."

CAN KAYBI YÜKSELDİ

22.08 AFAD tarafından yapılan açıklamada depremde yaşanan can kaybının 1762'ye yükseldiği duyuruldu.

21.11: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana'da vatandaşlarımızın hizmetinde olan tesislerimiz" diyerek geçici barınma merkezlerini paylaştı.