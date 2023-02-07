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    • 08.02.2023 01:18
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    • 08.02.2023 01:34
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    Yüzyılın felaketinde dakika dakika yaşananlar! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman...

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Yüzyılın felaketi sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan depremde 5 bin 894 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yoğun hava sevkiyatını başlatıldığını ifade etti.

    takvim.com.tr
    Yüzyılın felaketinde dakika dakika yaşananlar!

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    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

    Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımın yaşandığı 10 ile gitti. Erdoğan'ın da bölgeye gideceği öğrenildi.



    7 GÜN MİLLİ YAS, 3 AY SÜREYLE OHAL
    Öte yandan depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    DÜNYADAN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ
    Dünya da önemli bir dayanışma örneği sergiledi... Başta gardaş Azerbaycan olmak üzere Avrupa'dan Amerika'ya Rusya'dan Çin'e pek çok ülke peşi sıra yardım açıkladı. Ekipmanlarla dolu uçaklarını havalandırdı.



    8 Şubat itibariyle yaşananlar;

    00.40: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Refakatsız çocukların ekiplerimiz dışında hiçbir şekilde başkasına teslim edilmesi söz konusu değil

    10 İLDE 3 AYLIK OHAL RESMİ GAZETE'DE
    00.36:     Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.


    00.10: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 5 bin 894 can kaybımız, 34 bin 810 yaralımız var. Bu gece yoğun hava sevkiyat başlıyor. 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti.34 bin 810 vatandaşımız yaralandı.Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada. Tüm havaalanlarını kullanmaya başladık. Gece boyu gece görüşlü helikopterlerimiz de çalışmaya devam edecek.

    Deprem'in ikinci gününde yaşananlar için resme tıklayınız;

    Deprem'in ilk gününde yaşananlar için resme tıklayınız;


    İLK GÜN YAŞANANLAR İNFOGRAFİK;
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    Haberler Güncel Yüzyılın felaketinde dakika dakika yaşananlar! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman...
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