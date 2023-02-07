Yüzyılın felaketinde dakika dakika yaşananlar! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman...





8 Şubat itibariyle yaşananlar;



00.40: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Refakatsız çocukların ekiplerimiz dışında hiçbir şekilde başkasına teslim edilmesi söz konusu değil



10 İLDE 3 AYLIK OHAL RESMİ GAZETE'DE

00.36: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.



00.10: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 5 bin 894 can kaybımız, 34 bin 810 yaralımız var. Bu gece yoğun hava sevkiyat başlıyor. 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti.34 bin 810 vatandaşımız yaralandı.Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada. Tüm havaalanlarını kullanmaya başladık. Gece boyu gece görüşlü helikopterlerimiz de çalışmaya devam edecek.

Deprem'in ikinci gününde yaşananlar için resme tıklayınız;

Deprem'in ilk gününde yaşananlar için resme tıklayınız;



İLK GÜN YAŞANANLAR İNFOGRAFİK;





