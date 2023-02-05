Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde şiddetli deprem! Malatya, Elazığ, Sivas geniş alanda hissedildi: 7.6'lık bir deprem daha



11.36: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 703 emniyet ile 376 jandarma personelinin deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "İstanbul'umuzdan; 613'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 703 emniyet personelimiz ve 5 araç, 53'ü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) olmak üzere 376 jandarma personelimiz deprem bölgesine hareket etti." ifadelerine yer verdi.



11.34: YÖK: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.



11.29: Başkan Erdoğan AFAD'a geldi. Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından açıklama yapması bekleniyor.



11.21: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." açıklamasında bulundu.



11.04: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor.

10.49: MHP'de depremden etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak üzere Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz başkanlığında heyet görevlendirildi.

10.40: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu ile temas halinde olduğunu belirterek, "Bu korkunç depremin ardından müttefik Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz" dedi.

10.38: Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da yıkılan binaların enkazlarından 37 kişi kurtarıldı.

Depremde yıkılan binaların enkazlarında ekiplerce arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler, Zafer Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Sivas Caddesi, Akpınar mevkisinde yıkılan binalardan 37 kişiyi çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



10.27: Türk Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında ülke genelinde depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk etti.

Etimesgut'taki Türk Kızılay Afet Operasyon Merkezi'nde Genel Başkan Kerem Kınık başkanlığında toplanan Türk Kızılay ekipleri, deprem bölgesindeki arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor. Burada, açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Bölge Afet Müdahale Merkezlerindeki ekipleri arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Kınık, "Çadırlarımız, ısıtıcılarımız, mobil aşevlerimiz, tırlarımız, ikram araçlarımız sahaya seferber edildi. Gönüllülerimiz, profesyonel ekiplerimiz sahaya seferber edildi." dedi.

Türk Kızılayın bütün birimlerinin şu an sahada olduğunu bildiren Kınık, "Kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımızdan ihtiyaç duyulabilecek tüm kan gruplarını hastanelere sevk ettik. Bu anlamda Türkiye'nin her tarafındaki vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. İlerleyen saatlerde yaralı sayımız ve kan ihtiyacı artabilir." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki hava koşullarının kötü olduğuna işaret eden Kınık, "Şu an Türkiye'nin 9 afet bölge müdahale merkezinden çadırlarımızı ve tırlarımızı 7 vilayetimize sevk ediyoruz. Şu an AFAD koordinasyonunda depolarımızdaki bütün kapasitelerimizi boşaltıyoruz. Dolayısıyla Kızılay lojistik ekiplerimiz ve afet ekiplerimiz sahaya bütün kapasitelerimizi seferber ediyorlar." bilgisini verdi.

Vatandaşların elini tutacaklarını söyleyen Kınık, "Acil yardım içerisinde öncelikle barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, yatak, battaniye, ısıtıcılar, mutfak malzemeleri, kuru gıda var. Kan hizmetleri noktasında da sevkiyatlarımız devam ediyor." dedi.



10.06: İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte, Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı askerleri de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanarak, deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arama kurtarma ekipleri sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı. Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanığı'ndan askerler de havalimanının genel havacılık bölümünde toplandı. Arama kurtarma ekipleri ve askerler özel uçak seferleriyle AFAD'ın yönlendireceği deprem bölgelerine gidecek.



09.56: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.



Oktay'ın açıklamalarından satır başları:



Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Şu an Ankara'ya intikal etmek üzere.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi.

OKTAY SON BİLANÇOYU AÇIKLADI | VİDEO İZLE

Kahramanmaraş: 70 ölü, 200 yaralı

Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız var. ve 200 yıkılan binamız var.

Osmaniye'de 20 kaybımız var. 200 yaralımız ve 83 yıkılan bina var.

Adıyaman'da 13 kaybımız var. 22 yaralımız var.

Diyarbakır'da 14 kaybımız var.

Urfa'da 18 kaybımız var.

Antep'te 80 kaybımız var.

Kilis'te 8 kaybımız var.

Adana'da 10 kaybımız var.

Malatya'da 47 kaybımız var.

Toplam itibariyle 284 can kaybımız var.

Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 mobil baz istasyonu gönderilmiştir ve devreye alınmaya başlanmıştır. Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun sapasağlam yerinde.

Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa'ya doğal gaz akışı durduruldu

10 ilimizde bu hafta okulların tamamı tatil edildi.





09.28: Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi." ifadeleri kullandı.



09.22: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı'dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye'mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifadesini kullandı.