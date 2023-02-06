Haberler Haber Videoları ŞANLIURFA Bahçelievler'de BİNA YIKILMA ANI VİDEOSU KAMERADA! 7,6'lık yeni deprem Haliliye'de 6 katlı binayı yerle bir etti

ŞANLIURFA Bahçelievler'de BİNA YIKILMA ANI VİDEOSU KAMERADA! 7,6'lık yeni deprem Haliliye'de 6 katlı binayı yerle bir etti

ŞANLIURFA Bahçelievler'de BİNA YIKILMA ANI VİDEOSU KAMERADA! 7,6'lık yeni deprem Haliliye'de 6 katlı binayı yerle bir etti
06.02.2023 14:44 - Son Güncelleme: 06.02.2023 14:44

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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta gece 04.17'de meydana gelen 7,7'lik depremin ardından saat 13.24'te yine Kahramanmaraş'ya 7,6'lık bir deprem daha meydana geldi. Deprem çevre illerde de büyük yıkıma yol açtı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 6 katlı binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok kentte hissedilen sarsıntı sonrası Şanlıurfa Bahçelievler'de 6 katlı binanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri geliyor. 7.7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem çevredeki illerden de hissedildi, yurttaşlar evlerinden çıktı. Gaziantep ve çevredeki birçok ilde binaların yıkıldığı ve göçük altında kalanların olduğu bilgileri geliyor.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.

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