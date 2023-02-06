Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA İLDE BİNALAR YIKILDI

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti.

"TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkenin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

DEPREM SONRASI GELİŞMELERİ DAKİKA DAKİKA AKTARIYORUZ



17.23: AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulunuyor. Ulaşılmayan bölge olmadığını belirten Sezer, "2 bin 834 bina yıkıldı. 8533 kişi yaralandı 1498 vatandaşımız hayatını kaybetti."

07.01: Milli Eğitim Bakanı Özer: "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz."



16.32: AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.

Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Depremin yarattığı yıkıma ilişkin son bilgileri paylaşan Tatar, "Depremde şu ana kadar toplam 1121 vatandaşımızı kaybettik, 7 bin 634 yaralı vatandaşımız var. Yıkık bina sayısında son durum 2 bin 834. " ifadelerini kullandı.

Bu tür büyük depremlerden sonra çok ciddi bilgi kirliliği oluştuğuna işaret eden Orhan Tatar, Türkiye'nin çok büyük bir sınavdan geçtiğini, devletin tüm imkanlarıyla bölgede vatandaşların yarasını sardığını belirtti.