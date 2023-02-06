Haberler Haber Videoları SON DAKİKA DEPREM! İL İL BİLANÇO: 300'e yakın ölü sayısı 3 bine yakın yaralı... Fuat Oktay'dan ilk açıklama! | DEPREMDE kaç kişi öldü-yaralı sayısı kaç?

SON DAKİKA DEPREM! İL İL BİLANÇO: 300'e yakın ölü sayısı 3 bine yakın yaralı... Fuat Oktay'dan ilk açıklama! | DEPREMDE kaç kişi öldü-yaralı sayısı kaç?

SON DAKİKA DEPREM! İL İL BİLANÇO: 300'e yakın ölü sayısı 3 bine yakın yaralı... Fuat Oktay'dan ilk açıklama! | DEPREMDE kaç kişi öldü-yaralı sayısı kaç?
06.02.2023 10:18

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem, meydana geldi. Deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'te çok sayıda bina yıkıldı. Peki; DEPREMDE kaç kişi öldü-yaralı sayısı kaç? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, meydana gelen felaketin ardından yıkımın yaşandığı illerde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların sayısını açıkladı. İşte son dakika DEPREM ÖLÜ SAYISI...

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