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    • 06.02.2023 00:49
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    İstanbul'da bazı üniversiteler kar yağışı nedeniyle eğitime ara verdi

    Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da Valilik kararınca eğitime bir gün ara verildi. Bu gelişme sonrası bazı üniversiteler sınavları erteleme kararı aldı, bazıları da bir günlük akademik ve idari tatil duyurusunda bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’daki üniversitelerde eğitime kar arası

    İstanbul'daki bazı üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle sınavları erteleme kararı alırken, bazıları da bir günlük akademik ve idari tatil ilan etti.

    Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, üniversitemizin kampüslerinde görev yapması gereken personel hariç, eğitime (idari ve akademik olarak) 06 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.



    İstanbul Medipol Üniversitesi de Valiliğin kentteki olumsuz hava koşullarına yönelik yaptığı açıklama sonrası üniversitelerindeki engelli ve hamile personelinin yarın idari izinli sayılacağını aktardı.

    Beykoz Üniversitesi de önlisans, lisans, yüksek lisans ve hazırlık programlarında gerçekleşecek tüm derslerin çevrim içi yapılacağı açıklamasında bulundu.

    Bahçeşehir Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6-7-8 Şubat'ta yapılması planlanan bütünleme sınavlarını ertelediğini duyurdu.



    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat günü olumsuz hava şartlarından dolayı derslerin çevrim içi yürütülmesi kararını aldıklarını açıkladı.

    Bilgi Üniversitesi'nden yapılan duyuruda, 6 Şubat Pazartesi İngilizce hazırlık programında eğitime ara verildiği açıklandı.



        Türk-Alman Üniversitesi de 6 Şubat'ta üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.

        Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan bilgilendirmede, "Üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile çalışanlarımız 6 Şubat'ta bir gün süreyle idari izinlidir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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