İstanbul'da bazı üniversiteler kar yağışı nedeniyle eğitime ara verdi

İstanbul'daki bazı üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle sınavları erteleme kararı alırken, bazıları da bir günlük akademik ve idari tatil ilan etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, üniversitemizin kampüslerinde görev yapması gereken personel hariç, eğitime (idari ve akademik olarak) 06 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.