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Deprem sonrası Adana'da bir bina yıkıldı!

Deprem sonrası Adana'da bir bina yıkıldı!
06.02.2023 07:28

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Öte yandan devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti. İçişleri Bakanlığı alarm seviyesinin 4 olduğunu ve bunun uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır olduğunu ilan etti.

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