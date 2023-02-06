Deprem sonrası Adana'da bir bina yıkıldı!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Öte yandan devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti. İçişleri Bakanlığı alarm seviyesinin 4 olduğunu ve bunun uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır olduğunu ilan etti.