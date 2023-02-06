Deprem nedeniyle yıkımın yaşandığı şehirlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

SURİYE'DE YIKIM!

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.