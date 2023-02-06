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    • Güncel
    • 06.02.2023 07:56
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    • 06.02.2023 08:18
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    Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Irak, Lübnan ve Irak'ta hissedildi! Suriye'de 100 kişi öldü

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem, meydana geldi. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere çok geniş alanda hissedilen depremde çok sayıda ilde yıkım meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

    AJANSLAR
    Deprem Orta Doğu’da birçok ülkede şiddetle hissedildi

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da hissedildi.

    MISIR'DA 30 SANİYE SÜRDÜ
    Sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

    Kahramanrmaraş'ta meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı

    Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

    Deprem nedeniyle yıkımın yaşandığı şehirlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

    Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

    SURİYE'DE YIKIM!
    Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.
        Deprem Orta Doğu’da birçok ülkede şiddetle hissedildi
        Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Irak, Lübnan ve Irak'ta hissedildi! Suriye'de 100 kişi öldü
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