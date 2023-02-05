Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından milli yas ilan etti!





16.00: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Devletimiz tüm illerde seferber olmuştur. Provokatif paylaşımlara karşı uyarıda bulunan Bozdağ, "İnsanlar manipüle ediliyor" dedi. Bozdağ Diyarbakır'da toplam 7 binada çökme olduğunu belirtti.

15.06: 7003 VATANDAŞIMIZ YARALANDI

AFAD, 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde can kaybının 1014'e ulaştığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250 Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır. Şimdiye kadar toplam 2824 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır" denildi.

Bölgede toplam 9 bin 698 arama ve kurtarma personeli ile 216 araç görevlendirildiği kaydedilerek, "Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya'ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Adana'ya 200 asker gönderilmiştir. Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir.

HOLLANDA, İNGİLTERE, AZERBAYCAN'DAN YARDIM TEKLİFİ

Kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu belirtilerek, "Malatya ve Adana havalimanları uluslararası yardım çağrısı için toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Hollanda, Azerbaycan, İngiltere İNSARAG Ağır Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinden yardım teklifi alınmıştır. Adana'dan Hatay'a 4 ABD helikopteri ile personel taşınması planlanmıştır. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 179 arama kurtarma personeli gönderilecektir" ifadeleri kullanıldı





14.49: AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Doğu Akdeniz'de kıyıları etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.





13.52: AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunların her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.

Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bugün olağan dışı bir gün yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'de birçok yerde uzun yıllardan beri suskunluğunu koruyan ve "sismik boşluk" diye adlandırılan, her an bir deprem üretme riski bulunan alanların bulunduğunu aktaran Tatar, bunlardan bir tanesiyle bugünkü depremlerle karşı karşıya kalındığını söyledi.

BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA | VİDEO İZLE

Bugün saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık olan bir deprem meydana geldiğini, bu depremin ilk çözüme göre 7,4 büyüklüğünde hesaplandığını ifade eden Tatar, "Bu ilk otomatik çözümden hemen sonra yaptığımız ilksel çözüm, çok hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerinin, müdahale ekiplerinin depremin büyüklüğünü ortaya koyarak bölgeye sevkini sağlamak için yapılan bir çözümdür. Aynı şekilde Kandilli Rasathanesi de 7,4 büyüklüğü vererek daha sonra bu depremin büyüklüğünü çok daha ileri detay, çok daha fazla istasyondan aldığı verilerle revize ederek 7,7 olarak duyurdu. Bu kadar büyük bir deprem sonrasında dünyanın her yerinde buna benzer revizeler yapılır." diye konuştu.

ELBİSTAN MERKEZLİ BİR BAŞKA DEPREM

Tatar, bu depremin sonrasında, 100'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini, bunlardan 3'ünün büyüklüğünün 6'nın üzerinde olduğunu kaydetti. Artçı sarsıntılardan en büyüğünün 6,6 olarak kayda geçtiğini dile getiren Tatar, şöyle konuştu:

"Az önce yine aynı bölgede, Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunların her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Burada en önemli husus şu: Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu artçı sarsıntılar uzun süre devam edecektir. Bu kadar büyük bir ana şoktan sonra, 7,7-7,6'ya varan ana şoklardan sonra bunun 6,7-6,5 gibi büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar bölgede devam edecektir. Bu artçı sarsıntılar da bu kadar büyüklükteki bir depremden sonra en az bir yıl kadar devam edecektir, diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz."

Tatar, 5,0-6,0 büyüklükteki artçı sarsıntılardan sonra yıkılmayan binaların oluşabilecek 5,0 ve üzeri büyüklükteki artçı sarsıntılarda zarar görebileceğine dikkati çekti.

Vatandaşlara, hasar görmüş binalarda oturulmaması, binalardan uzak durulması uyarısını yapan Tatar, vatandaşların toplanma alanlarında bulunması gerektiğini belirtti.

Bölgedeki yıkıcı sayılabilecek en son depremin 1114 yılında yaşandığı bilgisini veren Tatar, bölgenin uzun yıllardır sismik boşluk olarak bilindiğini söyledi.

AFAD ve resmi makamlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildiren Tatar, "Şu anda en değerli şey, vatandaşlarımız için sağlıklı bilgi. Buradan gün boyunca, bugün, yarın, belli aralıklarla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.



13.31: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüşerek, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası ildeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş ile telefonda görüştü.

Deprem sonrası ildeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini de iletti.



13.27: A Haber muhabiri canlı yayında depreme yakalandı ve bir bina yıkıldı.





DEPREM ANI KAMERADA | VİDEO İZLE