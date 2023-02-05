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    • 05.02.2023 19:47
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    6'lı koalisyonda bel altına düşen savaş! İYİ Parti'nin son kozu Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliği: Bay bay Kemal tepkili...

    Aday belirleyemeyen 6'lı koalisyonda CHP ve İYİ Parti arasında patlak veren savaş bel altına düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum" diyerek ilan ettiği adaylığa Akşener'in "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleriyle tepki vermesinin etkileri sürerken bomba bir çıkış daha geldi. Kılıçdaroğlu "Kimse kimliğinden ötürü asla ve asla ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı" diyerek İYİ Parti saflarına ağır bir göndermede bulundu. CHP liderinin adaylığını yok sayan İYİ Parti'nin son kozunun Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği olduğu kulislerde konuşulanlar arasında. Bilindiği üzere İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin adaylığı önünde engel olduğunu daha önce öne sürmüştü.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti’nin son kozu Kılıçdaroğlu’nun ’Alevi’ kimliği!

    Türkiye seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki kavga, küçük hesaplaşma ve adaylık kaosuna şahit oluyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.

    CHP - İYİ Parti hattındaki karşılıklı salvolaşmalar ise hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.

    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
    Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.


    Bir yandan da Kılıçdaroğlu, 'Akşener'siz masa' planını işleterek İYİ Parti'nin 'oyunuz kadar konuşun' ayarı verdiği küçük partileri kendi güdümüne çekti.



    Tüm bu gelişmelerin ışığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve kurmaylarını hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi.

    Partisinin Bakırköy'de düzenlediği üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye 'kimliği siyasete alet etme' tepkisi geldi.

    "Kimse kimliğinden ötürü asla ve asla ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı" diyerek İYİ Parti saflarına ağır bir göndermede bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

    "Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz. O zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz? Kimse kimliğinden ötürü asla ve asla ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı. İnancımız, herkesin inancı vardır. Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Allah ile kulun arasındaki ilişkiye benim girme hakkım var mı? Bir başkasının inancını sorgulama hakkı var mı? Yüce Yaratan'a verilen bu hakkı, daha doğrusu yüce Yaratan'ın sahip olduğu bu hakkı, Peygamber'e verilmeyen bu hakkı niye bir başkası kullansın? 'Sen inançlısın, sen inançsızsın' diye insanları ayırsın, bölsün. Buradan da çıkmamız lazım. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermemiz lazım."


        Bilindiği üzere İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin adaylığı önünde engel olduğunu öne sürmüştü.

        İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu iddia etmişti.



        Oral, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullanmıştı.



        "ALEVİ OLDUĞU İÇİN REDDEDİLDİ ALGISI YERLEŞECEK"
        CHP Genel Başkan Yarımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır." ifadelerini kullanmıştı.



        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda endişe duyduklarını ifade ederek "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" şeklinde konuşmuştu.




        İYİ PARTİ SON KOZU KILIÇDAROĞLU'NUN KİMLİĞİ
        Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yok sayıp ısrarla anket dayatması yapan ve 'kazanacak bir aday' söylemini dilinden düşürmeyen İYİ Parti'nin son kozunun Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.

        Yaşanan çekişmede kimliklerin siyasete alet edilmesi savaşın bel altına düştüğünü gözler önüne sererken 6'lı koalisyonun içerine düştüğü vahim tabloyu bir kez daha kanıtladı.



            TİP'Lİ AHMET ŞIK'TAN ALEVİ KILIÇDAROĞLU İLE 2023 OLMAZ MESAJI
            CHP Genel Başkanı'nın alevi olmasını aylar önce Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık da diline dolamış, tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

            Kılıçdaroğlu için "Alevi" çıkışı tartışma yarattı


            Şık, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.
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            Haberler Güncel 6'lı koalisyonda bel altına düşen savaş! İYİ Parti'nin son kozu Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliği: Bay bay Kemal tepkili...
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