6'lı koalisyonda bel altına düşen savaş! İYİ Parti'nin son kozu Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliği: Bay bay Kemal tepkili...

Türkiye seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki kavga, küçük hesaplaşma ve adaylık kaosuna şahit oluyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.
CHP - İYİ Parti hattındaki karşılıklı salvolaşmalar ise hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.
Bir yandan da Kılıçdaroğlu, 'Akşener'siz masa' planını işleterek İYİ Parti'nin 'oyunuz kadar konuşun' ayarı verdiği küçük partileri kendi güdümüne çekti.
Tüm bu gelişmelerin ışığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve kurmaylarını hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi.
Partisinin Bakırköy'de düzenlediği üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye 'kimliği siyasete alet etme' tepkisi geldi.
"Kimse kimliğinden ötürü asla ve asla ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı" diyerek İYİ Parti saflarına ağır bir göndermede bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;
"Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz. O zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz? Kimse kimliğinden ötürü asla ve asla ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı. İnancımız, herkesin inancı vardır. Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Allah ile kulun arasındaki ilişkiye benim girme hakkım var mı? Bir başkasının inancını sorgulama hakkı var mı? Yüce Yaratan'a verilen bu hakkı, daha doğrusu yüce Yaratan'ın sahip olduğu bu hakkı, Peygamber'e verilmeyen bu hakkı niye bir başkası kullansın? 'Sen inançlısın, sen inançsızsın' diye insanları ayırsın, bölsün. Buradan da çıkmamız lazım. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermemiz lazım."