6'lı koalisyonda bel altına düşen savaş! İYİ Parti'nin son kozu Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliği: Bay bay Kemal tepkili...

CHP - İYİ Parti hattındaki karşılıklı salvolaşmalar ise hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"

Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.



Bir yandan da Kılıçdaroğlu, 'Akşener'siz masa' planını işleterek İYİ Parti'nin 'oyunuz kadar konuşun' ayarı verdiği küçük partileri kendi güdümüne çekti.