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    • 02.02.2023 19:35
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    • 02.02.2023 20:01
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    ANALİZ | "Akşener'siz masa" planı işliyor! Küçük ortaklardan "Aday Kılıçdaroğlu" olsun görüşmesi: HDP'den CHP'ye oy teminatı

    Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Akşener'siz masa" planı tıkır tıkır işliyor. Bu bağlamda CHP lideri, Meral Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' ayarı verdiği masadaki küçük partileri kendi güdümüne çekti. Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine istikşafi görüşmelere başladı. Bu hamle sonrası İYİ Parti'nin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu olurken gölge ortak HDPKK'dan manidar bir adım geldi. Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının vuku bulması durumunda oy teminatında bulundu. Süreci sizler için analiz ettik.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’siz masa planı tıkır tıkır işliyor!

    Türkiye seçimlere gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    CHP lideri 13 Şubat'ı işaret edip "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylık sinyali verse de bu durum İYİ Parti cephesince pek de kabul görmüyor. Meral Akşener sürecin başından bu yana 'Kazanacak aday' söylemine sığınıyor, CHP'yi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor.

    İYİ PARTİ'NİN "HALKIN TERCİHLERİ" MASKELİ ANKET OYUNU!
    Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.

    CHP - İYİ Parti hattında karşılıklı salvolaşmalar ise hız mesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.


    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
    Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.

    İYİ Parti'nin sergilediği bu tutum ve Meral Akşener'in 'güçlendirilmiş yetkilerler tek cumhurbaşkanı yardımcısı ben olayım' talebi kriz ve kaosla boğuşan masayı iyice çıkmaza soktu.


        Tüm bu yaşananların ışığında takvim.com.tr kulisleriyle siyaset gündemini belirlemeye devam ediyor.

        KILIÇDAROĞLU'NUN 'AKŞENER'SİZ MASA PLANI TIKIR TIKIR İŞLİYOR
        İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını son kerteye kadar reddedeceğini, bu durumun farkında olan Kılıçdaroğlu'nun ise Akşener'siz masa planları yaptığını duyurmuştuk.

        Bu bağlamda CHP liderinin Meral Akşener'e "Ya bana destek ver ya da masadan kalk" diyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

        Öte yandan aday olmak için büyük efor harcayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Akşener'siz masa" için yürüttüğü çalışmalara kolları hız verdi. Bu bağlamda Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' ayarı verdiği masadaki küçük partileri kendi güdümüne çekti.

        Bu durum Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hamleleriyle somut bir şekilde bir kez daha gözler önüne serildi.



        KÜÇÜK ORTAKLARDAN İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER
        Karamollaoğlu, geride bıraktığımız gün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi lideri bu görüşmelerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi.

        CHP yandaşı fondaş İsmail Saymaz da Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyarette "Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum" ifadesini kullandığını aktardı. Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Karamollaoğlu'nun sözlerini dinlediğini ve herhangi bir karşılık vermediğini iddia etti.

        Aynı Temel Karamollaoğlu bugün de Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

        Küçük ortakların Kılıçdaroğlu'nun adaylığı doğrultusunda yürüttüğü istikşafi görüşmeler sonrası İYİ Parti'nin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.



        GÖLGE ORTAK HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA OY TEMİNATI
        Öte yandan masanın gölge ortağı HDP'den de manidar bir adım geldi.

        Terör örgütünün siyasi uzatısında bulunan partinin eş başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının vuku bulması durumunda oy teminatı verdi.

        Masanın gölge ortağı HDP'den Kılıçdaroğlu'na oy teminatı

        Gelişmeyi fondaş Enver Aysever duyurdu. Aysever, "HDP'li Ahmet Türk'ün de dediği gibi Kürt seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında" dedi.

        Küçük ortakların yaptığı istikşafi görüşmeler ve HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği oy teminatı Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Kılıçdaroğlu'nun 'Akşener'siz masa' planını destekler nitelikte.



            YANIT BEKLEYEN 4 SORU
            Tam da bu noktada 4 soru önem kazanıyor...

            - Akşener, masadan ne zaman kalkacak?

            - İYİ Parti'ye karşı cepheleşen masa dağılacak mı?

            - İYİ Parti'nin hamlesi ne olacak?

            - 13 Şubat'ta aday açıklanacak mı açıklanmayacak mı?

            Takvim.com.tr olarak gelişmeleri anbean takip edip tüm detayları ile sizler aktarıyor olacağız.


            CHP'DEN PARALEL MASA HAMLESİ
            İYİ Parti'nin dışladığı küçük partilere CHP'nin kalkan oluşunu da hatırlatmakta fayda var.

            Bilindiği üzere Meral Akşener daha önce Gelecek ve DEVA Partisi'nin henüz seçim tartısına girmediğini belirterek "Küçük partiler oyları kadar konuşsun" çıkışına imza atmıştı.

            CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti'nin masadaki küçük partilere yönelik tutumuna göndermede bulunan bomba bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı;

            "Kemal Kılıçdaroğlu, kendi ideolojisi içerisinde sıkışmış bir Türkiye, sıkışmış bir yönetim anlayışı istemiyor" diyen Özkoç, "Kılıçdaroğlu siyasi parti ne kadar güçlü olursa olsun temsiliyet oranı düşük bir siyasi partinin de güçlü bir siyasi parti kadar kendisini ifade edebilme hakkının olmasını istiyor Türkiye'de"



            Özkoç'un bu çıkışı "CHP'den İYİ Parti'yi dışlayan 'paralel masa' hamlesi" yorumlarını da beraberinde getirmişti.
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            Haberler Güncel ANALİZ | "Akşener'siz masa" planı işliyor! Küçük ortaklardan "Aday Kılıçdaroğlu" olsun görüşmesi: HDP'den CHP'ye oy teminatı
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