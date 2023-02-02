ANALİZ | "Akşener'siz masa" planı işliyor! Küçük ortaklardan "Aday Kılıçdaroğlu" olsun görüşmesi: HDP'den CHP'ye oy teminatı

İYİ PARTİ'NİN "HALKIN TERCİHLERİ" MASKELİ ANKET OYUNU!

Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.



CHP - İYİ Parti hattında karşılıklı salvolaşmalar ise hız mesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.