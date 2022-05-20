Muhalefetin İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası çirkinleşti! TİP'li Ahmet Şık'ın Kılıçdaroğlu için "Alevi" çıkışı tartışma yarattı

2023 seçimleri yaklaşırken muhalefet cephesinde kasetler, komplolar, itibar suikastları havada uçuştu. Tüm bu kavgaların çirkinlikte zirve yaptığı bir olay yaşandı.



Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın konuğu oldu.









KILIÇDAROĞLU İÇİN "ALEVİ" TARTIŞMASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili konuşan Ahmet Şık, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.