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    • Güncel
    • 05.02.2023 20:40
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    • 05.02.2023 20:40
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    Pendik'te 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

    Pendik'te 4 katlı binanın çatı katının bir kısmı alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    DHA
    Pendik’te 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

    Yangın saat 18.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Binanın çatı katının bir kısmı tamamen alevlere teslim oldu. Yangın sırasında evde bulunanlar tahliye edildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bir mahalle sakini, "Kıvılcımlar çıktı, yandı. Yaralı, can kaybı yok. Sadece iki dairenin bir tarafı yandı. İçeride birileri vardı dışarı çıktı hepsi" dedi.

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