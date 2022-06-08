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    • 09.06.2022 01:42
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    Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı çirkinleşti! İYİ Parti 'alevi' kartını açtı: Yuvarlak masa çıkmazda

    Muhalefetin 2023 yarışı çirkinleşerek boyut kazanıyor. Her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti cephesinden 'kazanamazsın' mesajı geldi. Bunun üzerine Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki krizin fitili ateşlendi. Tüm bu tartışmaların ve adaylık çekişmesinin gölgesinde İYİ Parti kanadı adaylık yarışını çirkinleştiren bir söylem üretti. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürdü. Böylelikle 6 benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masanın çıkmaza girdiği bir kez daha gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Adaylık savaşı çirkinleşti! İP’ten alevi kartı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası sürüyor.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum İYİ Parti'nin başını çektiği ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.



    Öte yandan daha önceden "Ben başbakan olacağım" diyen Meral Akşener'in adı anket oyunlarıyla ön plana çıkarılırken, iki lider arasındaki çatışmanın da fitili ateşlendi.



    İP'DEN KK'YA: KAZANAMAZSIN
    İYİ Parti içinden bir kesimden de Kılıçdaroğlu'nun adaylık hevesini kursağında bırakacak "kazanamazsın" mesajı geldi.

    Yaşanan bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti cephesinden ses getirecek bomba bir açıklama geldi.



        ADAYLIK YARIŞI ÇİRKİNLEŞTİ: İYİ PARTİ 'ALEVİ' KARTINI AÇTI
        İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürerek adaylık savaşının çirkinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Oral, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullandı.



        6 benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masa hala bir isim belirleyememişken, süregelen adaylık savaşında Kılıçdaroğlu'nun önüne 'Alevi' kartının sunulması çirkinlikte ulaşılan zirveyi kanıtladı.



        TİP'Lİ AHMET ŞIK'TAN ALEVİ KILIÇDAROĞLU İLE 2023 OLMAZ MESAJI
        CHP Genel Başkanı'nın alevi olmasını geçtiğimiz aylarda Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık da diline dolamış, tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

            Etnospor
            Haberler Güncel Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı çirkinleşti! İYİ Parti 'alevi' kartını açtı: Yuvarlak masa çıkmazda
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