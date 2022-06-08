Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı çirkinleşti! İYİ Parti 'alevi' kartını açtı: Yuvarlak masa çıkmazda

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum İYİ Parti'nin başını çektiği ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
Öte yandan daha önceden "Ben başbakan olacağım" diyen Meral Akşener'in adı anket oyunlarıyla ön plana çıkarılırken, iki lider arasındaki çatışmanın da fitili ateşlendi.
İP'DEN KK'YA: KAZANAMAZSIN
İYİ Parti içinden bir kesimden de Kılıçdaroğlu'nun adaylık hevesini kursağında bırakacak "kazanamazsın" mesajı geldi.
Yaşanan bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti cephesinden ses getirecek bomba bir açıklama geldi.