Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı çirkinleşti! İYİ Parti 'alevi' kartını açtı: Yuvarlak masa çıkmazda





ADAYLIK YARIŞI ÇİRKİNLEŞTİ: İYİ PARTİ 'ALEVİ' KARTINI AÇTI

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürerek adaylık savaşının çirkinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.



Oral, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullandı.