Ali Babacan itiraf etti! 6’lı Avrupa’dan aferin bekliyor

CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Babacan yaptıkları çalışmanın çok kıymetli olduğunu iddia ederek şunları söyledi;

"Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler"

TEPKİ ÇEKTİ

6'lının Avrupa'dan aferin beklediğininin itirafı olan bu açıklamalar tepkilere sebep oldu.