Ali Babacan itiraf etti! 6’lı Avrupa’dan aferin bekliyor

Muhalefet içine düştüğü adaylık kavgasının gölgesinde 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni tanıttı.
CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin imza attığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni dün Ankara'da açıklandı.
Programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salonda takip etti.
6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİNDE FETÖ'YÜ VE HDPKK'YI SEVİNDİLER İFADELER
Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu. 6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denirken KHK ile ilgili verilen vaatte dikkatlerden kaçmadı. 6'lı 'İstemezük' zihniyetini metne dökerek Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.